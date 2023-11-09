教育局建議學校審視功課量　確保學生作息足夠

教育局副秘書長蘇婉儀今日（9日）撰文，呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，建議學校認真審視學生的功課量、學校的測考評估安排及小息和午膳時間，以及增加學生體育活動的機會，確保學生有足夠的作息時間和空間進行有益身心的活動，與教師及其他同學互動，以增強聯繫感和提升快樂指數及精神健康。
建議辦「精神健康日」 學習適時放鬆
教育局亦建議學校舉辦「精神健康日」，協助師生和家長學習放鬆及照顧自己的身心健康。學校可在校園設置「精神健康角」或「紓緩教室」，提供讓學生感到安全和輕鬆的空間，讓他們適時放鬆，照顧自己的情緒需要。
教育局將於本學年向所有公帑資助中、小學（包括特殊學校）發放兩項額外津貼，讓學校和家長教師會舉辦有助提升教師、學生和家長精神健康的活動，例如減壓工作坊和情緒調控小組，或購買有關服務或用品。
提供進階工作坊 助識別有需要學生
此外，為加強學校人員及早識別和支援有精神健康需要的學生，教育局亦會於本學年為教師和學校輔導人員（例如社工和校本教育心理學家）提供一系列進階工作坊，更聚焦地提升他們支援有精神健康需要的學生的知識與技能。
教育局今日推出針對高小學生的《精神健康素養資源套》，建議學校參考，有系統地推廣學生精神健康素養，促進學生和他們身邊朋友的心理健康。至於初中的資源套會於本學年推出，而適合初小和高中的資源套，將會隨後推出。