教育局建議學校審視功課量　確保學生作息足夠

教育局副秘書長蘇婉儀今日（9日）撰文，呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，建議學校認真審視學生的功課量、學校的測考評估安排及小息和午膳時間，以及增加學生體育活動的機會，確保學生有足夠的作息時間和空間進行有益身心的活動，與教師及其他同學互動，以增強聯繫感和提升快樂指數及精神健康。

建議辦「精神健康日」 學習適時放鬆

教育局亦建議學校舉辦「精神健康日」，協助師生和家長學習放鬆及照顧自己的身心健康。學校可在校園設置「精神健康角」或「紓緩教室」，提供讓學生感到安全和輕鬆的空間，讓他們適時放鬆，照顧自己的情緒需要。