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2024-01-12 18:02:00

教育局或檢視大學學費　蔡若蓮：會考慮不同階層負擔能力作檢討

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教育局或檢視大學學費，蔡若蓮稱，會考慮不同階層負擔能力作檢討。(羅庸軒攝)

教育局或檢視大學學費，蔡若蓮稱，會考慮不同階層負擔能力作檢討。(羅庸軒攝)

新一份《財政預算案》將於下月發表，財政司司長陳茂波早前表示，也許是時間檢視一些公共服務收費。教育局局長蔡若蓮今日(12日)被問到多年未有調整的大學學費有否調整空間時，稱考慮不同階層負擔能力作檢討，意味教育局或檢視大學學費。

考慮加費時有客觀準則

蔡若蓮表示，本港大學學費多年來沒有加過，教育局會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，認為在培育未來社會人才的同時，亦要顧及社會責任。因此在考慮加費時有客觀準則，包括是否適當時候，以及不同階層的負擔能力，教育局會向教資會告知，有關調整大學學費的相關原則。

月內公布應用科學大學路線圖

對於《施政報告》提出有意推動成立「應用科學大學」，教育局常任秘書長李美嫦回應，本月內會公布相關路線圖，包括成為「應用科學大學」的條件及準則，又指《預算案》也會提出為成立應用科學大學聯盟提供前期資金。她續指，當局不排除將來不同的應用科學大學可互認學分，以及發展共同核心科目。

另外，就近年本港適齡學童減少，李美嫦稱暫時未有再計劃合併官立學校，但承認部分地區人口下降，如將停辦香島道官立小學所處的南區，以及兩間北角官立小學會合併的東區，又指本港新發展區都會有新學校且受當區家長歡迎。她並說，「高才通」有兩萬多名申請人受養子女來港就學，遍布各個等級。

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