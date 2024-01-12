教育局或檢視大學學費　蔡若蓮：會考慮不同階層負擔能力作檢討

新一份《財政預算案》將於下月發表，財政司司長陳茂波早前表示，也許是時間檢視一些公共服務收費。教育局局長蔡若蓮今日(12日)被問到多年未有調整的大學學費有否調整空間時，稱考慮不同階層負擔能力作檢討，意味教育局或檢視大學學費。

考慮加費時有客觀準則

蔡若蓮表示，本港大學學費多年來沒有加過，教育局會檢視所有以「用者自付」為原則的收費，認為在培育未來社會人才的同時，亦要顧及社會責任。因此在考慮加費時有客觀準則，包括是否適當時候，以及不同階層的負擔能力，教育局會向教資會告知，有關調整大學學費的相關原則。