教育局指示兆基創意書院煞停向「小伙子」劇團租場　劇團指多年努力付諸流水將解散

教育局因應國家安全指引，指示香港兆基創意書院，煞停向劇團「小伙子理想空間」出租場地公演舞台劇。劇團創辦人兼團長唐浩翔相信源於他在2019年的網上言論。他指舞台劇內容並無政治敏感議題，目前感到前路茫茫，6年來的努力付諸流水，將會解散劇團。
唐浩翔指，場地經理曾向他透露，事件可能源於他在2019年的網上言論，但他指不清楚具體內容，而早前已刪除網上帖文。他曾經聯絡教育局希望解釋事件，對方表示早前接獲投訴，正查核投訴中的截圖是否真實，但最終無辯解機會。唐浩翔指，劇團在2019年和2021年都曾在沙田大會堂的文娛廳表演，但去年8月未能在香港藝術中心壽臣劇院演出，他表示不便透露原因。他指劇團即日起暫停製作一切藝術項目，強調過往一直合法地做藝術表演。
業界指事件窒礙藝術創作
曾協助唐浩翔尋求當局解釋的劇作家莊梅岩表示，教育局的九龍城教育發展組人員，不願跟他們會面，批評當局對年輕人的夢想和努力不屑一顧，認為當局在未經專業調查，欠缺討論空間下，就作出定案和懲罰，是十分失智和擾民。藝發局戲劇界別選任代表區永東發表聲明，稱上月19日接獲唐浩翔的求助，遂致函教育局，稱舞台劇內容絕不涉及敏感議題，仍不獲局方重新考慮。他指對教育局的決定失望，事件令業界產生憂慮，容易引起肆意剝奪作品公開演出的聯想，窒礙藝術創作，與建設香港作為「中外文化藝術交流中心」的理念背道而馳。
教育局表示，去年6月已向全港學校發出《國家安全：學校具體措施》的增強版指引，列明學校管治機構有責任防止校舍被不恰當使用。教育局接獲投訴後，已與學校聯絡了解實情，並按指引準則，從保護學生的角度，為學校提供適切的意見及支援。局方指非常注重培養學生對藝術的興趣，同時亦有責任保護學生，確保校園環境安全有序，阻止傳播不當不良信息，讓學生安心學習和活動。文化體育及旅遊局回覆，香港兆基創意書院非該局或轄下機構負責管理，局方無參與，亦不會評論該場地的管理或營運。
香港兆基創意書院副校長蔡芷筠回覆報章時，引述教育局收到針對劇團成員網上言論的投訴，局方因應《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引，指示書院解除租約。她稱局方曾向書院展示涉事的網上言論，惟她不便公開內容，並稱學校在這情況下都沒有辦法，要取消租訂安排。