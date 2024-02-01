教育局指示兆基創意書院煞停向「小伙子」劇團租場　劇團指多年努力付諸流水將解散

教育局因應國家安全指引，指示香港兆基創意書院，煞停向劇團「小伙子理想空間」出租場地公演舞台劇。劇團創辦人兼團長唐浩翔相信源於他在2019年的網上言論。他指舞台劇內容並無政治敏感議題，目前感到前路茫茫，6年來的努力付諸流水，將會解散劇團。

唐浩翔指，場地經理曾向他透露，事件可能源於他在2019年的網上言論，但他指不清楚具體內容，而早前已刪除網上帖文。他曾經聯絡教育局希望解釋事件，對方表示早前接獲投訴，正查核投訴中的截圖是否真實，但最終無辯解機會。唐浩翔指，劇團在2019年和2021年都曾在沙田大會堂的文娛廳表演，但去年8月未能在香港藝術中心壽臣劇院演出，他表示不便透露原因。他指劇團即日起暫停製作一切藝術項目，強調過往一直合法地做藝術表演。