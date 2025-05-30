教育局更新中小學國安教育課程框架 突出「大安全」概念建憂患意識

教育局更新適用於中小學的《香港國家安全教育課程框架》，強調國安教育需以整體角度，全盤理解及維護國家整體安全，突出「大安全」概念，學校要以總動員方式落實國安教育，聯繫學校課程和國安教育元素，與《中華人民共和國愛國主義教育法》對接。

文件提到，在小學的初小階段，主要通過日常生活經驗和事件，建立學生對國家的基本認識，潛移默化培養學生的愛國情懷與國民身分認同；高小階段要逐漸增加學生對國家的認識，建立民族自豪感與文化自信，提升家國情懷，並通過生活經驗及事件，領會防患未然的道理。

教育局更新適用於中小學的《香港國家安全教育課程框架》，強調國安教育需以整體角度，全盤理解及維護國家整體安全，突出「大安全」概念，學校要以總動員方式落實國安教育，聯繫學校課程和國安教育元素，與《中華人民共和國愛國主義教育法》對接。

文件指出，在中學的初中階段，學生要拓寬對總體國家安全觀的理解和「大安全」概念，建立憂患意識，認同每個人都有維護國家安全的責任，並付諸實行；高中階段要正確了解國家安全屬中央事權，並準確掌握「一國兩制」的根本宗旨是維護國家主權、安全、發展利益，亦是港澳特區長期繁榮穩定的重要基石，學生要懂得居安思危，自覺履行愛國愛港的責任、義務及使命感，並立定志向為國家與香港繁榮安定及持續發展，貢獻所長。

體育科學習踢毽 認識「文化安全」

文件提及，教師可將相關學習元素與各科目結合，讓學生明白國家安全與生活息息相關，舉例在體育科，教師可透過學習踢毽、中華民族舞蹈及武術等，讓學生認識中華文化，以及總體國家安全觀涵蓋的「文化安全」。