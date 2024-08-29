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2024-08-29 10:55:50

教育局更新《學校行政手冊》 館藏含危害國安內容應移除

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（中通社資料圖）

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教育局更新《學校行政手冊》，對比上一個版本，手冊提到學校圖書館主任要定期檢視館藏的內容和質素，如發現有機會違法或含危害和不利於國家安全的資料和內容，應馬上將它們移除或停止使用，以免對學生產生壞影響。 

教育局本月27日致函學校提醒《學校行政手冊》已更新，最新的《學校行政手冊》提到，學校圖書館主任與學校管理層和科組協調溝通，定期檢視校內各學習領域及跨學科學與教資源的內容和質素，以確保圖書館提供優質的課程資源，包括實體和電子版藏書、其他閱讀及課程材料，沒有涉及危害國家安全及其他不適合學生閱讀的內容。如發現當中有涉及嚴重罪行、道德倫理不當、有機會違法或含有危害和不利於國家安全的資料和內容，理應馬上將它們移除或停止使用，以免對學生產生壞影響。

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建議小學新增國家安全教育

同時，教育局建議小學彈性課時，新增加強價值觀教育，涵蓋國民教育，包括愛國主義教育、國家安全教育，以及生命教育的全方位學習活動，例如內地交流考察活動。

教育局本月26日亦向中小學發布新學年「學生內地交流計劃全年概覽」，為2024/25學年推出的79個學生內地交流計劃行程中，30個行程涵蓋「紅色資源」，包括革命歷史遺址、博物館、專題紀念館等，佔總數近4成。教育局表示，已預留足夠名額予所有公帑資助學校學生，讓他們在小學及中學階段，均能參與至少一次計劃中的交流活動，建議學校應盡量安排學生參與。

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