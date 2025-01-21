教育局檢視大專「本地生」定義擬參考外國　平衡收生公平及吸引力

本港專上院校有限制取錄本地生和非本地生的比例，教育局局長蔡若蓮表示，正檢討專上院校取錄學生時的「本地生」定義，包括參考英國、新加坡等國際教育輸出地方，把學生區分為更多類別，期望可確保取錄上公平之餘，亦吸引到人才來港和留港。

港府推出的多項搶人才計劃，來港人才子女只要在18歲前取得「受養人簽證/進入許可證」，在專上課程收生時會被視作本地生。教育局今日舉行午宴，蔡若蓮表示近年有十數萬人才來港，其子女的基礎教育受到保障，惟面對本地大學學位高競爭情況，當局會檢討專上學院取錄學生的「本地生」定義，強調會考慮多種因素，包括會否影響人才來港意欲、本港競爭力和吸引力等。

教育局副局長施俊輝形容，檢討將「牽一髮動全身」，考慮方向包括收生準則和學費，舉例稱美國的州立大學，對同一州分、不同州分或國際學生收取的學費水平會不同。教育局常任秘書長李美嫦補充，現時本地大學以「二元制」收生，只區分本地生和非本地生，當局會參考其他合理的國際做法，屆時將設有過渡期。

有學校地方不足難安排到校打流感針

本港流感肆虐，衞生署早前披露168間拒絕安排到校接種流感疫苗的學校名單，引起教育界爭議。李美嫦指，沒有在學校提供疫苗接種不代表沒有安排，部分學校可能已自行安排或委託坊間診所處理，「大家都係想及早接種疫苗」，又稱有幼稚園因地方不足難以具體安排到校打針或家長陪同。她重申，衞生署有好的出發點，當局與衞生署一直有溝通，承認「有啲細節可以溝通得更好」，之後會繼續與醫務衞生局商討。