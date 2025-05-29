教育局設專責小組改革學校津貼　料年內完成檢討公布詳情

教育局表示，將優化及整合資助中小學的津貼，在薪金津貼不變的情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%。教育局已成立專責小組，研究改革及整合各項學校津貼，今年內完成檢討工作後，會適時向學界公布詳情。
教育局副秘書長：正積極尋求方法支持學校持續發展
教育局副秘書長李碧茜在網上專欄「局中人語」撰文表示，為達到2025/26財政年度節省62億元的目標，正積極尋求創新和可行方法支持學校持續發展，包括在不影響教育質素和教職員薪酬的大前提下，整合「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃」津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」；調整「擴大的營辦開支整筆津貼」的撥款額等。
李碧茜相信有助更善用資源和提升效率，例如「擴大的營辦津貼」下有不同分項津貼，學校可更靈活運用不同津貼以達至資源「互補互通」；經整合後的「全方位學習及姊妹學校津貼」亦提高彈性、效益和協同效應。
她提醒學校應制定完善的財政計劃及良好預算，確保資源調配運用適時及具成本效益，切合運作需要和長遠發展，亦可運用盈餘應付開支，假設學校不改變下學年財政支出，一般也能應付調整津貼的差額。學校應適時調整預算、控制支出、善用盈餘，同時更積極地開源節流，例如透過節能措施減低能源消耗、善用資訊科技和人工智能、與屬校及友校共同籌辦活動以分擔活動經費，以及善用其他政府資源，例如申請「優質教育基金」撥款或非政府組織及社區資源。
原文刊登於 香港電台