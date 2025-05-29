教育局設專責小組改革學校津貼　料年內完成檢討公布詳情

教育局表示，將優化及整合資助中小學的津貼，在薪金津貼不變的情況下，平均調整幅度佔整體津貼約2%。教育局已成立專責小組，研究改革及整合各項學校津貼，今年內完成檢討工作後，會適時向學界公布詳情。

教育局副秘書長：正積極尋求方法支持學校持續發展

教育局副秘書長李碧茜在網上專欄「局中人語」撰文表示，為達到2025/26財政年度節省62億元的目標，正積極尋求創新和可行方法支持學校持續發展，包括在不影響教育質素和教職員薪酬的大前提下，整合「全方位學習津貼」、「姊妹學校計劃津貼」及「戶外教育營計劃」津貼為「全方位學習及姊妹學校津貼」；調整「擴大的營辦開支整筆津貼」的撥款額等。