教育局長稱縮短公社科內地考察助適應　但不能隨便不參加

就高中公民與社會發展科要求學生，必須參與內地考察行程，教育局早前公布的行程多數為1至3日，被質疑是「走馬看花」，教育局局長蔡若蓮表示，因為有學校反映剛恢復全日面授課，需要學生適應學習進度，因此當局將行程濃縮。她又表示，學生若有健康問題不能參與，需要向學校申請，並要保留有關記錄方便局方了解，強調學生不能隨便不參與。

蔡若蓮今早（11日）出席港台的節目時，被問到教局早前公布的22個廣東省考察行程，只有1至3日，並優先安排中五生參加。有意見稱部份單日行程如走馬看花，蔡回應表示，這是因為有校長反映，在中學剛恢復全日面授課，學生仍需要時間適應校園生活以及學習的進度，而且學校亦要作特別的人手以及教學安排，在進行考察時會有困難，故局方將行程濃縮，又指學校仍可選擇2至3日的考察團。

逾10萬高中生未進行考察

蔡表示，目前有逾10萬中四及中五學生未有進行考察，而中五生因為需要在明年應付文憑試，故中五生會優先。她又表示，學生若因為健康有問題不能參與內地考察，需要向學校申請，而校方要保留有關的完整記錄，讓局方可以了解及查核，蔡強調考察團是學習的一部份，不能隨便不參與。



對於學齡人口下降，蔡表示這是不爭的事實。她指本港在2016年有6萬多名新生嬰兒，到去年就下降至只有3萬多個，又形容「少子化」其實是全球現象。蔡透露，在過去一年有5間幼稚園停辦，不過本港各區人口老化情況不同，當局亦正處理1間幼稚園的開辦申請，並稱有6間準備申請。

稱校長指教師流失情況較去年好

而有關教師流失，蔡稱一些英文及資訊科技的教師，可能被其他行業「搶走」，但當局增加教師的培訓名額應對，而有校長最近也指情況比去年好很多。

另外，就有關紀錄片《給十九歲的我》的爭議，蔡表示學校已經決定暫停放映，並啟動危機處理小組支援受影響學生，她指教局會與學校聯繫。而蔡提醒學校，在處理學生資料時應注意有關指引及法律。