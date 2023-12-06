教育局「專上課程電子預先報名平台」E-APP明起接受報名

教育局明日(7日)推出新一輪「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)網上報名服務，讓應屆香港中學文憑考試考生預先報讀2024／25學年「大學聯合招生辦法」以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，當中包括「指定專業／界別課程資助計劃」下的副學位課程及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。新一輪的E-APP有約30所專上院校及其附屬學院參與。

E-APP是免費電子報名平台，申請者透過E-APP系統填妥一份申請表，便可報讀大部分聯招以外的專上課程。有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。E-APP的首輪申請期由明日起至2024年5月20日，次輪申請期則由2024年5月24日至7月8日。一般而言，院校會先處理首輪遞交的申請。