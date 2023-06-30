教育局：新學年起官津中小學教師晉升首兩年內　需參加3至4天內地學習團

教育局周五（30日）宣布，新學年起，正式將「內地學習團」納入官津中小學晉升教師的培訓要求。(資料圖片)

教育局近年增加教師晉升培訓要求，以提升培養學生能力。教育局周五（30日）宣布，新學年起，正式將「內地學習團」納入官津中小學晉升教師的培訓要求內，屆時教師獲晉升首2年內，需要參加由教育局舉辦、為期3至4天的學習團。

學習團內容包括學校參訪及文化考察

教育局公布，自2023/24學年起，將內地學習團納入教師優化晉升培訓內容。所有於9月1日起獲實任晉升更高職級的公營學校教師，須於實任晉升首兩年內，參加由教育局舉辦的「晉升教師內地學習團」。

至於學習團內容，包括設有專題講座、學校及企業參訪，以及文化考察等，旨在讓教師透過親身體驗，了解國家不同領域最新發展，並與內地學校領導交流，學習和反思不同的領導策略，以拓寬視野，更有效地推動學校持續發展，加強培養學生國民身份認同的能力。