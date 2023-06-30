教育局：新學年起官津中小學教師晉升首兩年內　需參加3至4天內地學習團

教育局近年增加教師晉升培訓要求，以提升培養學生能力。教育局周五（30日）宣布，新學年起，正式將「內地學習團」納入官津中小學晉升教師的培訓要求內，屆時教師獲晉升首2年內，需要參加由教育局舉辦、為期3至4天的學習團。
學習團內容包括學校參訪及文化考察
教育局公布，自2023/24學年起，將內地學習團納入教師優化晉升培訓內容。所有於9月1日起獲實任晉升更高職級的公營學校教師，須於實任晉升首兩年內，參加由教育局舉辦的「晉升教師內地學習團」。
至於學習團內容，包括設有專題講座、學校及企業參訪，以及文化考察等，旨在讓教師透過親身體驗，了解國家不同領域最新發展，並與內地學校領導交流，學習和反思不同的領導策略，以拓寬視野，更有效地推動學校持續發展，加強培養學生國民身份認同的能力。
教育局兩年前已引入優化晉升培訓
其實教育局早於2020/21學年，已引入優化晉升培訓，當時要求資助學校教師升職前，於5年內按職級完成修讀60或100小時涉及專業操守及價值觀、國家及國際發展等的選修培訓，而官校教師要求原則上相同。
該要求同樣會於新學年全面推行。學習團時數不可計入晉升培訓要求選修部分時數，但教師將來實任晉升除校長以外的更高職級，如高級小學學位教師（SPSM），或首席學位教師（PGM），則無需再參加學習團。