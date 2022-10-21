教育局：普遍學校能制定國民教育適當措施 惟參與模式的規劃和推行尚須加強

教育局表示，已完成審閱學校提交有關國民及國家安全教育的檢視報告，及2021/22學年的工作計劃，並探訪約99%中小學及73%幼稚園。教育局指，整體而，學校普遍能按照指引的要求及學校的情況在不同範疇制定適當措施，惟局方指，全校參與模式的規劃和推行尚須加強。

立法會研究推動國民及國安教育小組委員會下周二將討論「教師培訓和專業要求，以及學校層面的規劃、推行和監察」，按教育局日前提交的文件，當局已探訪1,660間學校，約佔所有提供本地課程的中小學的99%及幼稚園的73%，了解學校落實相關行政及教育措施的情況，並提供適切支援。整體而言，教育局說，所有中小學均已設立工作小組或委任專責人員統籌和協調與相關的工作，學校亦普遍能按照指引的要求，在不同範疇方面，包括學校行政、人事管理、學與教、學生訓輔，以及家校合作等制定適當措施。

其中於學與教方面，教育局指，幼稚園有透過不同的學習活動，幫助幼兒認識傳統節日習俗、飲食、藝術，讓他們感受國家的傳統文化，逐步建立作為中國人的身份；中小學普遍能按照「國家安全教育課程框架」增潤學校課程，在相關學習領域或科目推展國民及國家安全教育，並透過多元化的全方位學習活動，例如參觀本地歷史文化設施、專題研習、「中華文化週」及 姊妹學校計劃等，加強學生對國家安全、歷史和發展的認識和理解。

全校參與模式的規劃和推行尚須加強

不過，局方指出，全校參與模式的規劃和推行尚須加強，教師在課堂上如何從認知、情感和實踐層面，培養學生共同維護國家安全的意識和責任感方面，仍需繼續完善。另外，局方又於文件中列出最新一份施政報告中有關國民教育的新措施，包括推行「優化學校發展與問責架構」、推行聯校國民教育活動、加強家校合作及支援教與學。