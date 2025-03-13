教育局︰適齡學童減 須有序減少學校 小一「派0班」開私家班 6年只准用一次

香港出生率偏低，6歲小一適齡人口下降，教育局預計未來學額及學校數目會相應減少，須適度有序減少學校數目；在9月新學年起將實施新安排，當中「派0班」(不獲資助開辦小一)小學的發展方案選項由4個減至3個，不再提供「特別視學」救校方案。另外3個方案，包括與其他學校合併、停辦全校或部分級別，以及以私營方式開辦小一的資助小學，但獲批的小學6個學年只能申請一次私營小一；私營小一學生的六年課程均須以私營方式營辦，私營屆別亦不可轉回資助，校方要確保有足夠經費。

教育局預計2031年6歲小一適齡人口下降較今年減少11,100人、至37,500名，昨公布最新版本《小學規劃未來路向優化方案》，就學校在小一派位中，獲「派0班」(即不獲資助開辦小一)，將不再提供「特別視學」的方案；學校可選擇與其他學校合併、停辦全校或部分級別，該兩個方案的申請資格將擴大至全港所有資助小學。 私家班維持整個小學課程 至於擬以私營方式開辦小一班級的資助學校，獲批小學須以私營方式營運該屆別6個學年，直至相關學生完成小學課程，且不能向學生收學費；即使下一年度學校參加小一派位，並有足夠人數，獲批重開資助小一，私營屆別亦不可轉回資助。學校要確保有足夠經費。而曾獲批開辦私營小一班級的學校，如在其後緊接的六個學年再次「派0班」，學校亦不可再申請以私營方式營辦小一。

李碧茜

教育局副秘書長李碧茜亦在教育局網上專欄撰文，指情況反映學齡人口下降趨勢維持，預計未來學額及學校數目會減少。而過去局方就學齡人口變化提出的過渡措施，無助應對挑戰，局方將採取「軟着陸」策略，有序減少學校數目。 李碧茜︰學生太少不利群育發展 李碧茜又指，穩定發展的學校對學生的學習和全人發展至關重要。學校的整體學生人數太少，會影響教學多元化和學生的群育發展，不利於為學生創設多元選擇及不同發展的機會。學齡人口結構性下降已是不爭的事實，教育局、學校必須實事求是，以學生福祉為最優先考慮，作出應對。

教育局取消特別視學方案，即是學校不能因視學表現良好，有重新獲派小一生的機會。立法會議員(教育界)朱國強指，面對收人不足，「學校都應該有一線生機」，擔心新安排下，學校就「殺校」難提出異議。 他又指，過往資助小學開辦私營小一是暫時的過渡安排，新規定要求學校維持私營屆別至整個小學課桯，增加辦學團體及學校財政負擔，或是想令收生不足的學校知難而退。