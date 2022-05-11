教育熱話 | 聖保羅170周年校慶研討會 大談未來發展機遇

聖保羅書院踏入170周年校慶，與亞洲協會香港中心合辦的校慶研討會系列，其中四場網上研討會經已於3月舉行，邀請眾多知名講者為莘莘學子分享各行業的未來機遇和建議。而早前於5月7日完滿舉行的全體大會，邀請十位嘉賓再度聚首分享觀點，為校慶研討會系列作結。現場更有多位名人校友、大學校長及行業佼佼者參與。

雲集十位城中領袖 分享各界發展趨勢

全體大會以校慶主題「創建未來」為題，在亞洲協會香港中心分別以現場及線上模式舉行一連兩場的研討會。不同界別的嘉賓和講者聚首一堂，共同探討新世代發展機遇，年輕一代如何更完善裝備自己迎接未來挑戰。同時提出有助年輕人發掘潛能和邁向未來機遇的意見，討論如何為下一代提供適切的教育，帶來更廣闊的學習環境及光明的將來。

第一場主題圍繞未來科技創新、工作和教育，邀請了香港大學榮休教授程介明和Blue Pool Capital Limited高級顧問李立明等分享經歷及心得；第二場邀請了香港房屋協會行政總裁兼執行總幹事陳欽勉、香港天文台前助理台長梁榮武、養和醫院内科部主管梁憲孫等，探討未來氣候變化及醫療保健。