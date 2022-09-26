教資會頒傑出教學獎 兒時診斷過度活躍症大學助理教授引同理心教學

大學教育資助委員會(教資會)今(26日)舉行2022年教資會傑出教學獎，表揚他們的優秀教學表現和成就。三組得獎者中，有兒時被診斷患有過度活躍症的大學助理教授，因自身經歷而推廣「同理心」教學；亦有工程教授開設跨學科的技術寫作，提升學生溝通技巧。 新晉教學人員組別得獎者、香港理工大學設計學院助理教授Tulio Maximo兒時被診斷患有專注力不足/過度活躍症，惟當時傳統教學方式不適合他，令他學習有困難，但這段經歷卻啟發Tulio立志成為推廣「同理心」教學和促進融合教育的老師。

Tulio本身是一名創新的設計師和人體工程學專家，加入理大後，亦設計學系創立新科目「Design Meets Disabilities」，設計適合老弱殘疾人士使用產品，學生學習時，他會引導對方設計原素要加入「同理心」，理解使用者可能困難及真正所需。他舉例，為長者設計銀包時，會著學生先在手指關節位貼上硬幣，感受長者手部活動能力受阻，並感受到關節痛楚，從而設計出可容易取出紙幣或卡的銀包。他計劃繼續促進融合教育，包括設立開放平台交流教學策略。 在一般教學人員組別獲獎的蘇文藻，現為香港中文大學研究院院長及系統工程與工程管理學系教授。他開創工科生本科課程中的專門寫作單元，結合語言、人文學科與工程學。蘇文藻表示，有感工科生邏輯思維強，卻不善解釋推論過程，故開辦跨學科新課程提升學生溝通技巧。課程現為精英班必修科，他希望未來繼續深化單元，並讓更多學生修讀。