數十路政署外判工人被保華建業欠薪　到北角政府合署求助：訴求只是出糧

數十名工人前往北角政府合署聚集，及後到路政署辦公室求助(有線新聞畫面)

承建多項政府工務工程的保華建業，先後捲入房協項目地盤及港島路政署工程欠薪風波，路政署外判工人遭保華建業欠薪，再有工人到政府部門求助。

數十名工人今日(22日)前往北角政府合署聚集，及後到路政署辦公室求助，大部分工友穿着黃色制服，背後寫有「18/HY/2020 路政署定期合約」字樣，他們上周亦曾向勞工處求助。

路政署一份2020年招標負責港島區道路管理及維修的合約(18/HY/2020)由保華中標，合約總額15.1億，2021年開展工程，預計明年完工，工程主要為管理和維修香港島的公共道路（快速公路除外），包括進行相關的斜坡、道路構築物、隧道、園境設施和小規模道路改善工程。