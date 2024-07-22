數十路政署外判工人被保華建業欠薪　到北角政府合署求助：訴求只是出糧

承建多項政府工務工程的保華建業，先後捲入房協項目地盤及港島路政署工程欠薪風波，路政署外判工人遭保華建業欠薪，再有工人到政府部門求助。
數十名工人今日(22日)前往北角政府合署聚集，及後到路政署辦公室求助，大部分工友穿着黃色制服，背後寫有「18/HY/2020 路政署定期合約」字樣，他們上周亦曾向勞工處求助。
路政署一份2020年招標負責港島區道路管理及維修的合約(18/HY/2020)由保華中標，合約總額15.1億，2021年開展工程，預計明年完工，工程主要為管理和維修香港島的公共道路（快速公路除外），包括進行相關的斜坡、道路構築物、隧道、園境設施和小規模道路改善工程。
一半港島路政工程工人罷工
有路政署外判工人表示：「大判（保華）不給錢我們公司，合約要支薪，18/HY/2020的合約，我們有汗出無糧出，所以大家訴求只是要求出糧，沒甚麼特別。」另有工人表示，目前一半港島路政工程工人罷工，待會議結果再作打算。
協助工人追討的建造業總工會表示，大部分人未收到6月份薪金，部分人連續數個月未獲發薪金。工會表示，勞資雙方已開會，保華建業承諾星期四起陸續支付薪金。路政署上星期指，得悉分判商員工被拖欠薪金後已即時介入，其中約60人獲發6月薪金。署方正繼續協商，務求盡快解決其餘約60名工人6月份薪金問題。