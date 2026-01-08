數字救災丨宏福苑大火最即時慈善力量 原來於彈指間 實時愛心傳遞 改寫善心新常態

新年伊始，每個人都會為未來抱有期盼之心。然而，2026年對於大埔宏福苑大火的災民來說，變成充滿未知和挑戰的一年，受災居民懷著「重見家園」的希望。可幸的是香港人為善從不遲疑，在火災發生後的關鍵時刻，社會各方跨越疆界，體現「一方有難‧八方支援」的同舟共濟精神，不同慈善機構將即時接收善款持續接力支援，為災民送上「及時雨」。而在整個過程中，科技成為傳遞溫暖的重要橋樑。

醫療要延續 博愛黃曉君：乜都無晒 婆婆驚無藥食 大埔宏福苑火災發生當天，博愛醫院乙巳年董事局主席黃曉君立即前往現場，了解情況及居民需要，並協調院方團隊展開支援行動。黃主席回憶，當日現場氣氛令人心酸。「我們遇到不少受驚的居民，其中一位婆婆提到，起初見到有煙，以為只是小事，好奇張望了一下，結果濃煙迅速湧上樓。」她指婆婆最終及時撤離、成功逃生，但她與自己的鄰居和「老友記」失去聯絡，全晚不停擔心他們是否安全。「她甚麼都沒有拿走就衝落樓，到接觸我們時更不知所措地說『我的藥怎麼辦？明天沒有藥吃了！』」黃主席坦言當刻經歷令人動容，也讓她更深切感受到社區長者往往伴隨不同的醫療需要，災後這些現場長者的無助與恐懼。

對此，博愛醫院董事局已於事故當日立即啟動緊急援助機制，並撥款300萬港元成立專項「緊急援助金」，為死傷者家屬及有經濟困難的受災居民提供即時支援，紓解燃眉之急；災難發生後初期更迅速安排部分受災居民暫時入住「博愛江夏圍村」與「博愛昇平村」過渡性房屋，讓災民可即時安頓。 黃主席又指從現場經歷明白到長者們的醫療需要，故提供了中醫醫療車為受影響居民提供免費義診服務，而且即日起至2026年12月31日，博愛醫院轄下4間中醫診所暨教研中心持續提供免費義診與支援服務。「中醫義診亦起紓緩情緒問題，我們也關注兒童，特別需要後續的心理健康及輔導。」她期望服務延續災民的治療不被終斷。

生活要承擔 東華何猷啟：社會各界守望相助 助災民重建家園 一把火將不少家庭的安樂窩燃燒殆盡，居民除了對火災猶有餘悸之餘，更擔心往後的安置問題，能否有「瓦遮頭」。東華三院乙巳年董事局主席何猷啟同樣與災民同行，「事故發生當晚，東華三院即時動用『甘霖援急基金』，撥出300萬港元作緊急支援，其後再向每戶受影響家庭發放1,000港元應急錢，逾1,900戶居民已經申領；也即時為罹難者家庭每戶發放7萬港元撫恤金，留醫傷者則每人發放5港萬元，連同每戶5萬港元重建家園補助金，分兩期發放。」他分享道。

頓失摯親對居民而言實屬難以接受，因此在殯儀服務方面，東華三院即時為罹難者家庭提供免費殯儀服務，每宗最高資助8萬港元，費用由「東華三院殯儀基金」承擔。何主席表示到目前為止，已經為129個家庭提供諮詢服務，當中有106個家庭申請基金，並已經完成63宗個案。他感謝社會各界的支持，「我們設立『大埔宏福苑事故愛心捐款』以來，感謝各界善長和合作夥伴踴躍捐款，連同早前舉辦的《善心滿東華》電視籌款節目，至今總共籌得逾3億港元。現階段我們會從捐款撥出超過1.1億港元作為新增援助金，協助受影響居民重建生活。」

復原要陪伴 仁濟朱德榮：難以接受現實 撐住佢哋情緒 受傷了可以醫治，但心靈創傷又怎能愈合？事發當晚及接連數日親自協助災民的仁濟醫院第五十八屆董事局主席朱德榮MH感受很深刻，「能在鏡頭下接受訪問的(受影響居民)，情況還是可處理。然而鏡頭以外還有更多倦極了在一旁、默不作聲的，他們內心所承受的心靈創傷，是大家無法想像的。」他嘆氣地說，義工反映災民的最大問題，是情緒上根本不能相信事實，尤其是陪同部分家屬到殮房時，認不出離世家人的崩潰。

朱主席指仁濟醫院在事故後即時啟動「仁濟緊急援助基金宏福緊急援災專戶」，撥款提供緊急經濟援助，其中包括長遠支援計劃，如設立由社工接聽來電的情緒支援熱線，提供專業心理輔導等。他續指，團隊在大埔廣福邨和富善邨分別設立了「仁濟幸福站」與「仁濟心語軒」，特別提供專業心理輔導面談服務，幫居民一步步走出創傷，重建信心。該專項基金將全數用於災民日後的生活津貼、臨時安置、醫療支援、教育資助與家居重建等。 「我覺得捐款不止是物質上的支援，更是社會對災民最直接有力的關心和鼓勵。而關顧他們的心靈需要，比單一物資更能讓災民感受到社會的溫暖與支持。」他總結。

慈善機構的反應 取決於籌募速度 不同慈善機構對災民的每一項支援，持續兌現的責任，能夠第一時間響應，全因香港人極速將愛心付諸實行。今次事件裡，社會無分疆界透過不同的募捐模式，僅數天即迅速籌得近30億港元愛心善款，來自公眾捐款更佔12億港元，證明善款籌集有多快，便有多快到達慈善機構手上。 今次籌集善款之所以能夠高效迅速，全賴不同支付平台連日來相繼增設網上捐款渠道，讓市民能夠足不出戶，隨時捐出自己的心意。同時，民間亦在網上掀起慈善傳遞的方式，透過社交平台「洗版式」捐款擷圖與打氣留言，呼籲身邊朋友一齊支持。打破過往傳統的籌集方式，像銀行轉賬、支票，甚至舉辦籌款活動等，讓接收捐款的慈善機構，即時收款，快速應對。 仁濟醫院是其中一間最早感受電子支付平台籌款優勢的慈善機構。朱主席表示早在數年前的籌款電視節目，已在畫面加上捐款二維碼。「最大分別必定是『速度』，像今次我們經AlipayHK接收捐款，能於災後極短時間內調動資源，效率快得多。」 東華三院董事局何主席認同說法，「AlipayHK即時透明，確實是今次其中一個最主要的(捐款)渠道，針對是次事件，我們4天已籌集到逾3,000萬港元。」 博愛醫院董事局黃主席更表示自己分3次於平台捐款。「只要你是AlipayHK的用戶便可捐款，無分金額多寡，24x7任何時間都可付出愛心，即使是學生也能略盡綿力，這方式是很好的。」 3間機構更不約而同提到，平台對收集海外捐款尤其有幫助。事關傳統電匯須支付跨境手續費，加上匯率波動，隨時令善款「縮水」，兼到賬時間滯後。現在透過電子支付平台，做到「零距離」關懷。

24 小時籌款 1 億 AlipayHK 李詠詩：凌晨討論方案 募捐專頁 科技凝聚社會力量，今次事件讓電子支付平台重塑災後救援的速度與規模。AlipayHK行政總裁李詠詩分享設立專項捐款渠道的經過，「當晚從新聞報道得悉事態相當嚴重，我反問自己在受影響居民最急迫需要援助的72小時黃金時間內，如何利用平台450萬活躍用戶的流量優勢，高效聚合社會力量？原來凌晨時分團隊已經開始商討方案。」

她解釋基於刻不容緩，故翌日中午前已設立籌款專頁，先說服了3間慈善機構參與，最終共有超過20間加入。「再來是用戶體驗，技術同事不眠不休2天針對版面作出10次修改，簡化捐款流程，資金流向透明化。譬如首頁有實時善款顯示，用戶可檢視個別慈善機構救災款項的用途等。」 她續指，務求一分一毫用在受影響居民上，決定平台免去所有行政費和手續費，務求市民的善心直接交予機構。「由翌日傍晚籌得2,000萬港元，至周五不到24小時即衝上1億港元！截至周日累計籌得逾2億港元。」李詠詩認為逾45萬香港市民通過AlipayHK捐出逾2億港元，舉措也引發同業間爭相仿傚，令「數字救災」的終極形態遍地開花。「我們好像發出一個邀請，呼籲更多的行業夥伴一起合力來加入。」

新一年，善意正以全新的方式連接，電子支付平台的踴躍捐款，有望改寫港人凝聚愛心，成為表達善心的新常態。將最即時的慈善力量，在彈指之間為有需要的人送上溫暖。