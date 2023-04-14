數字經濟峰會2023丨專訪ARUP、Pony.ai及O-Matic 探討低碳城市、自動駕駛出行與智慧施工的機遇和挑戰

一連兩日、由香港特區政府及數碼港合辦的「2023數字經濟峰會」正於香港會議展覽中心舉行，配合峰會主題「蛻變前行‧共創智慧未來」。兩天大會共舉辦8場專題論壇，匯聚逾百名舉足輕重的業界演講嘉賓，就一系列熱門創科議題，包括智慧生活、低碳城市、智慧出行、5G聯網、金融科技以至Web3等作深入交流。
適逢智慧城市藍圖與可持續發展是當下香港的重要機遇，基建、創新等項目陸續上馬。本報緊貼時局，特別就著低碳城市發展、自動駕駛與智慧出行，以及智慧施工3大主題，分別邀請ARUP奧雅納全球數字服務總監Dr. Will Cavendish、Pony.ai小馬智行副總裁、廣深研發中心負責人莫璐怡，以及O-Matic奧馬迪機器人有限公司行政總裁兼總工程師李偉民進行專訪，探討不同領域的現況並展望香港以至大灣區未來的發展。
ARUP：數碼創新推動低碳城市規劃與「自然+」發展
全球暖化迫在眉睫，特區政府早前已制訂《香港氣候行動2050》策略，目標於2050年或之前實現零碳。積極參與城市基建規劃的ARUP，ARUP奧雅納全球數字服務總監Dr. Will Cavendish出席論壇並接受專訪時表示，明白不少國家或地區政府會耗資龐大以推動城市發展低碳轉型，如善用大數據運算、數位對映、建築科技等創新方法，但強調要以「普遍有用且能滿足實際需要」的方針行事，勿只顧追求前沿科技而盲目將所有技術上架。
他舉例，「以ARUP三年前於中國上海的永續城市雨水排水規劃為例，我們透過衛星採集上海地貌數據，配合深度機器學習技術，『以水而定』(Design with Water)的水設計體系來分析城市水管理問題。」他續指以自然流域規模而非孤立的主城區來研究可行的方案，並將排水問題納入城市水循環中，在城市供水、污水和洪水綜合背景下尋求水問題的解決方案。「最終我們採用植被綠化方式，讓植物自然吸收地下水的特性，順利成章解決當地低窪排水和洪水問題，並贏得《上海中心城雨水排水規劃》國際設計競賽，再將概念應用至世界各地。」他強調比起傳統大興土木鋪設地下管道，此方法更具成本效益之餘，也幫助減碳與綠化。
至於香港方面，他表示ARUP積極參與港鐵的交通運輸規劃，以及政府「明日大嶼願景」有關東大嶼山人工島填海工程。並在智慧樓宇方面，於太古地產的合作基礎上，年內將「Neuron」智慧物管系統應用至更多發展商及持份者。對於政府致力推動空間數據共享，他坦言面對資訊孤島的挑戰，各方整合有用數據、數據清洗等需時，但長遠目標仍是正確。
小馬智行：自動駕駛出行在中國急速發展 呼籲可協同車聯網雙軌並行
由電動車、車聯網與自動駕駛建構出來，未來的智慧出行藍圖，香港近年倡議啟動大灣區車聯網互聯互通，又鼓勵車主更換電動車和聯同持份者部署更完善充電配套。來自前百度無人車研發團隊草創成員建立的初創Pony.ai小馬智行，公司副總裁、廣深研發中心負責人莫璐怡於論壇分享了中國自動駕駛出行的現況，並指現時小馬智行夥拍豐田車廠推出「Robotaxi」車隊，於廣州、北京等5個城市推行無人駕駛的士業務，又指跟三菱重工合作推出「Robotrunk」無人商用貨車車隊，期望將品牌領先的L4級無人駕駛技術，包括實時感知路況等能力商業化。「我們的Robotaxi在深圳南沙區營運，時速能達到80公里，跟一般的士無異。」
她認為坊間對無人駕駛汽車存在誤解，以為不能夠在繁忙公路進行測試甚至實際營運，強調Robotaxi的技術已可在城市中心地帶行走，她又指政府和業界可將無人駕駛技術與車聯網並行研發，「城市建構車聯網需時，部分地市現代化進程步伐不一致，未必能承受漫長的車聯網建設。反觀我們的自動駕駛已是道路上的智能體，能夠與智慧城市系統實現深度數據融合，助力交通中樞智能化，促進場景發展。」她表示自動駕駛出行在中國不同城市之間急速發展，各地存在良性學習和競爭，呼籲長遠大灣區9+2城市中，內地9個灣區城市可先作互聯互通，再協同港澳車聯網並行，未來發展都會智能交通網絡。
奧馬迪機器人：建築科技即服務概念 盡快將智慧施工普及化
本港大型基建陸續上馬，為了源頭減碳，建築業界已積極採用不同的建築科技，政府亦透過補貼為業界創造誘因。O-Matic奧馬迪機器人有限公司行政總裁兼總工程師李偉民接受專訪時認為，工程機器人必須要以切合工地實際需要來研發，「如針對高危工種，我們的焊接機器人及地基打樁切割機器人已能應付大多數日常不同環境、規模和類型的工程；而且工地愈運用建築科技，改變行業固有的勞工密集、體力勞動及長工時的負面形象，長遠更能吸引年輕入入行。」有見及此，近年O-Matic更轉型透過「即服務」方式，接受不同建築項目的施工分判，提供以機器人及機手代替傳統人手工作，目的在於加快產業場景化、增加行業曝光及措施普及。「我們不介意在前期階段增加營運成本，因為我們想藉此加速香港智慧工地發展，對社會履行企業責任。」他總結。