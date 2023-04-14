數字經濟峰會2023丨專訪ARUP、Pony.ai及O-Matic 探討低碳城市、自動駕駛出行與智慧施工的機遇和挑戰

適逢智慧城市藍圖與可持續發展是當下香港的重要機遇，基建、創新等項目陸續上馬。本報緊貼時局，特別就著低碳城市發展、自動駕駛與智慧出行，以及智慧施工3大主題，分別邀請ARUP奧雅納全球數字服務總監Dr. Will Cavendish、Pony.ai小馬智行副總裁、廣深研發中心負責人莫璐怡，以及O-Matic奧馬迪機器人有限公司行政總裁兼總工程師李偉民進行專訪，探討不同領域的現況並展望香港以至大灣區未來的發展。

ARUP：數碼創新推動低碳城市規劃與「自然+」發展

全球暖化迫在眉睫，特區政府早前已制訂《香港氣候行動2050》策略，目標於2050年或之前實現零碳。積極參與城市基建規劃的ARUP，ARUP奧雅納全球數字服務總監Dr. Will Cavendish出席論壇並接受專訪時表示，明白不少國家或地區政府會耗資龐大以推動城市發展低碳轉型，如善用大數據運算、數位對映、建築科技等創新方法，但強調要以「普遍有用且能滿足實際需要」的方針行事，勿只顧追求前沿科技而盲目將所有技術上架。

他舉例，「以ARUP三年前於中國上海的永續城市雨水排水規劃為例，我們透過衛星採集上海地貌數據，配合深度機器學習技術，『以水而定』(Design with Water)的水設計體系來分析城市水管理問題。」他續指以自然流域規模而非孤立的主城區來研究可行的方案，並將排水問題納入城市水循環中，在城市供水、污水和洪水綜合背景下尋求水問題的解決方案。「最終我們採用植被綠化方式，讓植物自然吸收地下水的特性，順利成章解決當地低窪排水和洪水問題，並贏得《上海中心城雨水排水規劃》國際設計競賽，再將概念應用至世界各地。」他強調比起傳統大興土木鋪設地下管道，此方法更具成本效益之餘，也幫助減碳與綠化。

至於香港方面，他表示ARUP積極參與港鐵的交通運輸規劃，以及政府「明日大嶼願景」有關東大嶼山人工島填海工程。並在智慧樓宇方面，於太古地產的合作基礎上，年內將「Neuron」智慧物管系統應用至更多發展商及持份者。對於政府致力推動空間數據共享，他坦言面對資訊孤島的挑戰，各方整合有用數據、數據清洗等需時，但長遠目標仍是正確。