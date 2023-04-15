數字經濟峰會2023丨連場焦點論壇 為香港未來智慧城市發展出謀獻策

一連兩日，亞洲創新科技旗艦盛事《2023數字經濟峰會》於香港會議展覽中心盛大舉行。由香港特別行政區政府及數碼港聯合舉辦，為期兩天的峰會結合網上及實體形式進行，雲集全球科技、商業、學術和政府界別具影響力的領導人物，共同探討創新科技的重要性，以促進經濟增長、增強經濟韌力及前瞻未來的數碼社會。兩日峰會舉行8場專家論壇，邀請逾百位國際知名講者，圍繞「蛻變前行：共創智慧未來」的主題，分享他們的洞察見解。

「透視遠景論壇」為峰會萬眾期待的焦點環節，以「重塑可持續的未來社會」為主題，出席論壇的講者包括廣東省政務服務數據管理局黨組書記、局長楊鵬飛先生；華為科學家諮詢委員會主任徐文偉先生；奧雅納全球數碼服務總監Will Cavendish博士；阿里雲智能國際事業部總裁袁千女士；思科亞太地區、日本和大中華區系統工程副總裁Raymond Janse van Rensburg先生；阿布扎比全球市場金融服務監管局生態系統發展主管Gabrielle Inzirillo女士；以及小馬智行副總裁及廣深研發中心負責人莫璐怡女士。一眾領袖的專題演講涵蓋了多個深度主題，包括數字政府的發展、利用雲端系統提供全新沉浸式體驗觀看國際體育盛事、以數碼創新推動低碳發展和智慧城巿轉型，以及自動駕駛技術的最新發展。