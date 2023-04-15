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2023-04-15 10:00:00

數字經濟峰會2023丨連場焦點論壇 為香港未來智慧城市發展出謀獻策

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亞洲創新科技旗艦盛事2023數字經濟峰會已於本周四、五，在香港會議展覽中心舉行。

亞洲創新科技旗艦盛事2023數字經濟峰會已於本周四、五，在香港會議展覽中心舉行。

一連兩日，亞洲創新科技旗艦盛事《2023數字經濟峰會》於香港會議展覽中心盛大舉行。由香港特別行政區政府及數碼港聯合舉辦，為期兩天的峰會結合網上及實體形式進行，雲集全球科技、商業、學術和政府界別具影響力的領導人物，共同探討創新科技的重要性，以促進經濟增長、增強經濟韌力及前瞻未來的數碼社會。兩日峰會舉行8場專家論壇，邀請逾百位國際知名講者，圍繞「蛻變前行：共創智慧未來」的主題，分享他們的洞察見解。

「透視遠景論壇」為峰會萬眾期待的焦點環節，以「重塑可持續的未來社會」為主題，出席論壇的講者包括廣東省政務服務數據管理局黨組書記、局長楊鵬飛先生；華為科學家諮詢委員會主任徐文偉先生；奧雅納全球數碼服務總監Will Cavendish博士；阿里雲智能國際事業部總裁袁千女士；思科亞太地區、日本和大中華區系統工程副總裁Raymond Janse van Rensburg先生；阿布扎比全球市場金融服務監管局生態系統發展主管Gabrielle Inzirillo女士；以及小馬智行副總裁及廣深研發中心負責人莫璐怡女士。一眾領袖的專題演講涵蓋了多個深度主題，包括數字政府的發展、利用雲端系統提供全新沉浸式體驗觀看國際體育盛事、以數碼創新推動低碳發展和智慧城巿轉型，以及自動駕駛技術的最新發展。

香港特別行政區行政長官李家超先生表示：「國家『十四五』規劃和粵港澳大灣區建設等重要戰略支持香港發展成為國際創新科技中心。香港一直努力不懈發展創新科技，將為數碼經濟發展打開全新篇章。一如今屆峰會的主題，我們必須擁抱數碼革命帶來前所未見的蛻變，增強競爭力，共創智慧未來。作為世界唯一匯聚中國優勢與環球優勢的城市，香港將繼續成為內地企業拓展環球業務，以及海外企業進入中國內地市場的重要橋樑。確保香港的營商和投資前景在未來數年持續蓬勃發展是我們至關重要的任務。」

香港特別行政區行政長官李家超先生表示：「國家『十四五』規劃和粵港澳大灣區建設等重要戰略支持香港發展成為國際創新科技中心。香港一直努力不懈發展創新科技，將為數碼經濟發展打開全新篇章。一如今屆峰會的主題，我們必須擁抱數碼革命帶來前所未見的蛻變，增強競爭力，共創智慧未來。作為世界唯一匯聚中國優勢與環球優勢的城市，香港將繼續成為內地企業拓展環球業務，以及海外企業進入中國內地市場的重要橋樑。確保香港的營商和投資前景在未來數年持續蓬勃發展是我們至關重要的任務。」

兩日活動共舉行8場論壇，逾百位業內精英分享見解。

兩日活動共舉行8場論壇，逾百位業內精英分享見解。

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