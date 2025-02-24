數字藝術博覽會稱因不可控制因素取消　政府：應盡量售票前籌劃足夠資金

文化體育及旅遊局發言人回應指，數字藝術博覽會曾經申請文化藝術盛事基金，但未能就擬舉辦的活動內容，提交足夠資料供評估活動的文藝水平、旅遊吸引力、經濟效益等，因此基金並沒有向博覽會提供資助，而基金接獲該申請的時候，有關活動已經開始發售門票。當局呼籲，任何活動主辦者應盡量在售票前籌劃足夠的活動資金，避免或因為最終缺乏資源落實活動，而要進行退票退款。至於活動取消後的退票或退款安排，活動主辦方應妥善處理，與受影響的購票人士作出充分溝通。

原為首屆於西九大草坪舉行

據西九文化區月初介紹，數字藝術博覽會為「公認的藝術與科技領域先驅」，今年首次在西九大草坪舉行，展覽會展示逾40個具突破性的創新藝術項目，利用尖端技術如人工智慧、區塊鏈、3D地圖、增強現實(AR)和虛擬現實(VR)，進一步重新定義藝術體驗。另外，博覽會亦會結合室內和室外的多元體驗，在博覽會開始前5日，即3月21日起至30日期間，戶外藝術小徑將會有大型3D投影映射技術，把西九大草坪營造成沉浸式藝術空間。

活動網站顯示，普通門票、貴賓一日票和超級貴賓票原本分別售320元、960元和1,960元，另設特惠門票、家庭票和日間通行證。數字藝術博覽會曾經被列為旅發局推介活動之一，不過相關活動網頁現已被刪除，至於投資推廣署的活動網站，則在主辦單位宣布取消後4個小時仍可瀏覽。