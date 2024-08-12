數學家莫毅明指AI以純數學作基礎證出路廣

純粹科學素來予人出路狹窄的刻板印象，數學科「離地感」更重。香港科學院副院長莫毅明上周六（10日）在一項活動被問及數學畢業生前景時指，人工智能技術等很多科學都應用了純數學理論，相信畢業生在各個領域上都會有發展空間，並寄語有志科學的學生可將興趣變成能力，推動世界進步。

「未來科學大獎」上周六舉辦「Hello Scientists 你好科學家」科普活動，曾於2022年獲數學與計算機科學獎的香港科學院副院長莫毅明出席並與今年中學文憑試「榜眼」黎信謙對談，有約200名中學生參與。即將到英國帝國學院攻讀數學及統計學的黎信謙問及數學科畢業生的就業前景，莫毅明指，數學是一門非常廣闊的學科，連現時炙手可熱的人工智能技術亦倚靠純數學作為基礎理論，相信數學科畢業生在各個領域上都有發展空間。他又期望，有志發展科學的學生可將興趣轉化成能力，並得以發揮，共同推動世界進步。