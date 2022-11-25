數據科普｜世界盃開局雖爆冷 冠軍熱門續受青睞

這幾天是足球強者隕落的日子。在世界盃的第3天，世界排名51的沙特阿拉伯以兩個驚人入球擊敗了冠軍大熱門阿根廷，成為世界盃史上最大冷門之一。阿根廷的美斯在10分鐘射入12碼後，好像大局已定只是等待完場的勝利時刻。不料下半場48分鐘沙特阿拉伯的Saleh Al-Shehri接到一記長傳球後追平一球，幾分鐘後Salem al-Dawsari一記漂亮的弧線球把皮球送入龍門上角，阿根廷在2比1落後的情況下隊球失去了組織沒法再取得入球，爆出驚人冷門。 文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

第4天，輪到德國了，日本隊在卡塔爾創造了第二個大冷門，戲劇性地逆轉擊敗四屆冠軍德國隊。然而日本的勝利並不像沙特阿拉伯的那樣令人震驚，畢竟日本是世界盃常客，過去六屆世界盃決賽有三次打進入最後16強。 在足球的世界裡，一切皆有可能。2018年世界盃決賽就有類似的情況，冰島和克羅地亞等弱旅進入淘汰賽階段，時任世界盃冠軍德國隊未能闖過小組賽，那是自1938年以來德國隊首次沒有晉級到最後16強，不知這個歷史會不會重演在德國隊身上。

