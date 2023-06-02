數據科普｜人工智能真的會奪去你的工作嗎？

《經濟學人》於五月初發表一篇名為「你的工作（或許）不會被人工智能取締」的文章，這篇文章深入探索了AI對經濟與就業市場的影響。該文指出，有關AI即將引發經濟變革的預測或許被過度誇大。確實，AI可能對美國的80%工作有所影響，然而這種就業市場的改變或許比我們預想的要慢。更重要的是，AI可能帶來新的工作機會，並在某些行業提升生產效率。因此，儘管AI帶來了一定的風險，但它並不太可能摧毀整體經濟。 文：劉偉良(Eden)/

社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

有些人持悲觀的觀點，認為AI可能會引發大量的失業。他們主要的論點包括：首先，據估計，美國的勞動力中約80%的人的工作任務可能至少有10%會受到AI的影響。其次，由於教育和醫療等重度監管行業的規範限制，AI的發展步調被拖慢。最後，他們認為，儘管AI有可能消除某些工作，但同時也可能創造出我們當前無法想像的新工作，這將導致工作市場的動盪。 然而，另一方面，有充足的理由相信AI並不會引起大規模的失業。首先，從歷史的角度看，技術對就業的破壞總是比預測的來得慢。例如，雖然自動電話交換系統在1892年發明，但直到1921年才首次實裝；即便如此，美國的電話操作員數量仍然持續增長，直到二十世紀中期達到約35萬人的峰值，並直到1980年代才基本消失。其次，儘管AI有可能消除某些工作，但同時也可能創造出新的、我們當前無法想像的工作，提供新的就業機會。最後，AI可能在某些行業提升生產效率，比如，AI工具能夠使客戶支援代理解決問題的速度提高了平均14%，這可能會創造更多的就業機會。