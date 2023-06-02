數據科普｜人工智能真的會奪去你的工作嗎？

《經濟學人》於五月初發表一篇名為「你的工作（或許）不會被人工智能取締」的文章，這篇文章深入探索了AI對經濟與就業市場的影響。該文指出，有關AI即將引發經濟變革的預測或許被過度誇大。確實，AI可能對美國的80%工作有所影響，然而這種就業市場的改變或許比我們預想的要慢。更重要的是，AI可能帶來新的工作機會，並在某些行業提升生產效率。因此，儘管AI帶來了一定的風險，但它並不太可能摧毀整體經濟。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官
有些人持悲觀的觀點，認為AI可能會引發大量的失業。他們主要的論點包括：首先，據估計，美國的勞動力中約80%的人的工作任務可能至少有10%會受到AI的影響。其次，由於教育和醫療等重度監管行業的規範限制，AI的發展步調被拖慢。最後，他們認為，儘管AI有可能消除某些工作，但同時也可能創造出我們當前無法想像的新工作，這將導致工作市場的動盪。
然而，另一方面，有充足的理由相信AI並不會引起大規模的失業。首先，從歷史的角度看，技術對就業的破壞總是比預測的來得慢。例如，雖然自動電話交換系統在1892年發明，但直到1921年才首次實裝；即便如此，美國的電話操作員數量仍然持續增長，直到二十世紀中期達到約35萬人的峰值，並直到1980年代才基本消失。其次，儘管AI有可能消除某些工作，但同時也可能創造出新的、我們當前無法想像的工作，提供新的就業機會。最後，AI可能在某些行業提升生產效率，比如，AI工具能夠使客戶支援代理解決問題的速度提高了平均14%，這可能會創造更多的就業機會。
實際上，對於AI可能引發大規模失業的憂慮一直存在。自從去年12月ChatGPT推出以來，這種擔憂在社交媒體上的討論達到了一個高峰（圖一B點）。最熱門的討論主題之一就是「ChatGPT將如何影響白領工作」。人們疑慮，對於那些高等教育的工作者，AI是否會導致大量的失業，這是我們現代社會從未遇到過的情況。
進一步講，這種討論在今年五月達到了新的高峰（圖一A點)。OpenAI的首席執行官阿特曼在5月16日參議院司法、隱私、科技和法律小組委員會的「人工智能監管：人工智能的規則」聽證會上承認，AI將對就業帶來影響，並強調行業與政府需要共同合作，以減輕這種影響。儘管他承認了這些問題，但他對未來的工作質量仍保持樂觀的態度。
目前，市場正在推動AI的普及化，目標是使AI技術變得更易取得，使得即使無專業AI或技術知識的人也能夠使用。最近有一種觀點認為「最好的程式語言是英語」，強調了清晰易懂的指令比複雜的程式碼更重要。為了實現AI的民主化，我們需要理解AI的力量，它不僅僅是程式碼和算法，而是一種解決問題和從數據中得出洞見的工具。此外，我們也需要努力提升對AI和數據的理解，利用AI工具和服務，例如低碼或無碼的自動化機器學習工具，使每個人都能夠建立和訓練AI模型。同時，我們需要實行安全且負責任的AI使用，並持續關注AI領域的最新發展和趨勢，適時調整策略。