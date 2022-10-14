數據科普｜令香港人開心的幾個晚上

「香港世界桌球大師賽2022」(下面簡稱大師賽)在10月9日圓滿落幕，那一夜有「神奇小子」之稱香港球手傅家俊在近9,000球迷見證下4：6不敵世界排名第一奧蘇利雲奪得亞軍。從我們的大數據系統中看到傅家俊這個名字在比賽結束後那一小時(晚上10點)在社媒上有54條帖子覆蓋達一百萬人次。
大師賽有八位世界知名的桌球巨星同場對壘，雖說是星光熠熠，但畢竟桌球不是香港的熱門運動，賽前估計人氣只會是一般。傅家俊在一個賽後媒體訪問中坦言無想過比賽能辦得如此成功：「起初知道在紅館辦比賽時覺得不太合理，張枱這麼細，怎樣看到比賽？如果有10,000個座位但只得1,000人觀賽怎麼辦。」他還說最開頭有點擔心。
傅家俊的擔心是合理的，從我們的大數據系統中看到，賽前的一個月內有關大師賽的網上討論大部分時間都處於「清零狀態」，只是在9月6日有約三百多條帖子談到賽事門票開始公開發售，往後沒有甚麼搶購、售罄和買不到門票的消息。
究竟搞一個項目，要成功要有人氣是靠必然或偶然因素呢？大師賽是一個很好的案例可以和大家研究一下，討論到底憑甚麼可以從「清零狀態」飆升到10月9日晚上10點那一小時社媒上能覆蓋達四百萬人次，成為香港的「神奇」一夜。
從大數據系統我抽出10月5至12日那一組的數據進行分析，利用我們的IRIS人工智能算法找出不同網上討論峰點的話題。
10月5日(圖一的D點)是有一個「神奇」的開始，傅家俊在自己Facebook專頁發了一條「剛剛用咗差唔多一個鐘嘅時間同奧蘇，希堅斯，沙比，卓林普，解釋『安心出行』嘅用法！」的帖子，估計他也想不到該帖文引起很多迴響包括前體育新聞主播伍家謙留言：「奧蘇有冇話打147易過用個app？」。網民開始留意到大師賽即將開始。
10月8日(圖一的B點)傅家俊在決勝的第11局以一桿147反勝世界排名第五的希堅斯躋身決賽。那個晚上傅家俊在香港球迷面前，做出他職業生涯第五次的一桿147，上一次已是七年前了。大師賽開始進入高潮，多個網媒大號都有發這條消息，互動量最高的是100毛的「傅家俊主場出戰連過沙比同希堅斯兩關，更加喺對希堅斯對戰嘅決勝局打出1Cue147」帖文，吸引大量網民留言互動，對傅家俊表示支持：「打得好好喺香港人心目中你已經贏咗」、「多謝你，令香港人有開心的幾個晚上」。
10月9日(圖一的A點)比賽當晚有ViuTV的直播，在比賽期間網民可以發帖和留言互相討論帶來高潮，大家非常投入。從圖二可見「真係」是比賽當晚用得最多的詞，網民表示：「真係好剌激」、「真係全場high爆，勁啊」、「真係開心到飛起」。
歷史是沒有如果的，但作為案例分析，試想想沒有無心插柳的「安心出行」一小時培訓和需要很好運氣的「一桿147」，大師賽會以超高人氣結束嗎？
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官