數據科普｜令香港人開心的幾個晚上

「香港世界桌球大師賽2022」(下面簡稱大師賽)在10月9日圓滿落幕，那一夜有「神奇小子」之稱香港球手傅家俊在近9,000球迷見證下4：6不敵世界排名第一奧蘇利雲奪得亞軍。從我們的大數據系統中看到傅家俊這個名字在比賽結束後那一小時(晚上10點)在社媒上有54條帖子覆蓋達一百萬人次。

大師賽有八位世界知名的桌球巨星同場對壘，雖說是星光熠熠，但畢竟桌球不是香港的熱門運動，賽前估計人氣只會是一般。傅家俊在一個賽後媒體訪問中坦言無想過比賽能辦得如此成功：「起初知道在紅館辦比賽時覺得不太合理，張枱這麼細，怎樣看到比賽？如果有10,000個座位但只得1,000人觀賽怎麼辦。」他還說最開頭有點擔心。

傅家俊的擔心是合理的，從我們的大數據系統中看到，賽前的一個月內有關大師賽的網上討論大部分時間都處於「清零狀態」，只是在9月6日有約三百多條帖子談到賽事門票開始公開發售，往後沒有甚麼搶購、售罄和買不到門票的消息。

究竟搞一個項目，要成功要有人氣是靠必然或偶然因素呢？大師賽是一個很好的案例可以和大家研究一下，討論到底憑甚麼可以從「清零狀態」飆升到10月9日晚上10點那一小時社媒上能覆蓋達四百萬人次，成為香港的「神奇」一夜。