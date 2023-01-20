數據科普｜做好準備迎接ChatGPT新時代

本周在達沃斯世界經濟論壇年會上，ChatGPT這個生成人工智能(Generative Artificial Intelligence——可以生成與現實相似的新數據，包括圖像、文本或音頻)技術不僅在矽谷獲得了風險投資，也引起了商界巨頭們的關注。高管們已經提出了這種新興技術的各種應用，從作為編程助手到在全球AI和軍事優勢競賽中重要的一環。 文：劉偉良(Eden) / 社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官 約一個月前，我在本專欄中介紹過ChatGPT，形容它為軟件和魔法的結合。當時是在宣布公測後一周，記錄了17萬條社媒帖子，六周過後總帖子量已達150萬條，是一個討論得非常熱烈的話題，我想與大家分享一些有趣的發展。

DoNotPay是一個使用ChatGPT的有趣應用，它之前花費了數年時間開發一個聊天機器人代表消費者協商錯誤或過高的罰款和費用，但並不算成功，因為那個機器人通常需要人工干預。去年12月它取得突破，早些時候DoNotPay獲得了OpenAI(擁有ChatGPT的公司)創建的強大語言模型的使用權，可以更好地理解語言並作出非常人性化的回應。改進後的機器人與Comcast的在線客戶服務「交談」，抱怨互聯網服務質量差，並反駁客服員的觀點，成功爭取每年120美元的折扣，創造出全人工智能成功談判的首個例子。 DoNotPay公司自信滿滿，將在2月派遣世界上第一個機器人律師去法庭。在法庭上的被告將通過耳機得到機器人律師指導，為他們辯護案件。由於這是一個法律灰色地帶，為了保護被告的身份，DoNotPay沒有透露誰將使用這個機器人和在甚麼情況下使用它，法官也不會知道被告使用機器人律師。 Gong是另一家使用AI語言模型的公司，幫助銷售人員磨練他們的銷售對答。Gong使用AI分析電話和書面銷售使用的文本並向銷售人員提供反饋，但一般的語言生成器需要人工干預， 所以不太受銷售人員信任。利用ChatGPT可以吸收特定公司或人的知識，提高銷售文本的質量。