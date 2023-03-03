數據科普｜免費機票能否振興香港旅遊業？

2月2日，香港特首李家超主持了一場名為「你好，香港！」的活動，宣布將派發50萬張免費機票，旨在恢復香港為亞洲世界城市的聲譽，並吸引更多海外及內地旅客來香港觀光消費，振興本地經濟。這批機票由香港機場管理局於2020年向本港四間航空公司(國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空)預購，待疫情過去後，向旅客派發機票來刺激香港旅遊業。
國泰航空3月份將發放8萬張來回機票，3月1日起先在泰國發放17,400張，然後依次是新加坡和菲律賓，接下來會輪到其他亞洲周邊國家。香港航空也從3月1日開始向泰國、菲律賓和越南居民派發機票，不過還沒透露每個國家會發多少張票。香港快運航空將在4月加入該計劃，但尚未披露細節。4月份將向內地居民發放免費機票，7月份會向香港居民送出大概80,000張機票，但目前尚不清楚是哪些航線。
免費機票贈送活動的推出，無疑為香港旅遊業注入了新的動力和活力，也使人們對香港旅遊市場前景充滿了期待。不過，從社交媒體上的反響看，這項活動並沒有像預期那樣大受歡迎。我們利用社交媒體上的討論進行了大數據分析，從收集到的1.3萬條帖子中可以看出，2月3日是討論高峰，就是在特首宣布推廣的第二天，共有2,576條討論。考慮到這項活動面向的受眾跨地域和廣泛，反應只能說是一般般。
第二個高峰出現在3月1日，也就是免費機票開始派發的第一天，有850條社交媒體帖子。這個反響規模可能是為了測試水溫而設計的，以避免在大規模推出時出現系統堵塞的情況。 然而，用戶仍然在3月1日面臨著長達數小時的在線排隊等待，參與此次活動的國泰航空公司表示，其從泰國到香港的17,400張來回機票的贈送活動，在推出後僅數小時便結束，儘管最初計劃持續七天。
在收集到的1.3.萬條帖子中，情感是偏負面的，15%的情感度是負面，僅有6%是正面。
部分原因是3月1日的長時間在線排隊等待。 而大多數負面評論仍然困擾在對香港抗議、嚴厲國家安全法和嚴格防疫措施的不滿記憶。
這個活動能否真正提振香港的旅遊業還有待觀察，雖然免費機票的確吸引了一些人前來香港旅遊，但僅靠一個機票贈送活動無法做出一些持續效果。香港政府和企業必須持續不斷努力，積極傳播香港的正面形象，宣傳香港獨特的歷史文化、自然風光和現代化城市形象，吸引更多遊客來到香港旅遊，把東方之珠重新擦亮再閃耀光芒。
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官