數據科普｜免費機票能否振興香港旅遊業？

2月2日，香港特首李家超主持了一場名為「你好，香港！」的活動，宣布將派發50萬張免費機票，旨在恢復香港為亞洲世界城市的聲譽，並吸引更多海外及內地旅客來香港觀光消費，振興本地經濟。這批機票由香港機場管理局於2020年向本港四間航空公司(國泰、國泰港龍、香港快運及香港航空)預購，待疫情過去後，向旅客派發機票來刺激香港旅遊業。

國泰航空3月份將發放8萬張來回機票，3月1日起先在泰國發放17,400張，然後依次是新加坡和菲律賓，接下來會輪到其他亞洲周邊國家。香港航空也從3月1日開始向泰國、菲律賓和越南居民派發機票，不過還沒透露每個國家會發多少張票。香港快運航空將在4月加入該計劃，但尚未披露細節。4月份將向內地居民發放免費機票，7月份會向香港居民送出大概80,000張機票，但目前尚不清楚是哪些航線。

免費機票贈送活動的推出，無疑為香港旅遊業注入了新的動力和活力，也使人們對香港旅遊市場前景充滿了期待。不過，從社交媒體上的反響看，這項活動並沒有像預期那樣大受歡迎。我們利用社交媒體上的討論進行了大數據分析，從收集到的1.3萬條帖子中可以看出，2月3日是討論高峰，就是在特首宣布推廣的第二天，共有2,576條討論。考慮到這項活動面向的受眾跨地域和廣泛，反應只能說是一般般。