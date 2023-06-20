數據科普｜全新計算紀元：Vision Pro將如何顛覆我們與科技的關係

在2023年6月5日的全球開發者大會(WWDC)上，蘋果揭示了一系列令人驚艷的產品和創新技術，包括新型的空間計算裝置Apple Vision Pro，即將登場的iOS 17、全新設計的15英寸MacBook Air、具有遊戲模式的macOS Sonoma、更新版的watchOS 10，以及配備新功能的AirPods Pro和能於大屏幕上進行FaceTime視訊通話的tvOS 17。 其中最令人矚目的發布產品無疑是Apple Vision Pro。根據我們從社交媒體上蒐集的數據，過去10天內有61萬條關於WWDC的貼文，而Vision Pro獨占了42萬條，佔比達69%。這款混合現實頭盔代表著蘋果大膽進軍空間計算的新里程碑。Vision Pro由使用者的眼睛和手來控制，展現出蘋果對混合現實的獨特理解。它完美融合了虛擬現實(VR)與擴增現實(AR)，並由M2處理器與全新的Apple R1晶片驅動，承諾提供沉浸式的使用體驗。這款新裝置將為每只眼睛提供超過4K電視的像素，並將運行於全新的visionOS平台上。Vision Pro的售價為3,499美元，明確定位於高端市場，而非針對大眾市場的設備。



Apple Vision Pro的出現象徵著科技領域的一次革命。然而，其重要性可能未被廣泛認識。超越眾多AR/VR產品的競爭，Vision Pro的登場標誌著新計算平台的誕生。因此，我們必須理解，Vision Pro不僅僅是一個產品，它更是一個具有變革性的空間計算平台，有潛力重新塑造科技產業景象，改變蘋果的財務軌跡，並在長期內維持其無可挑戰的地位。 蘋果長期以來引領著新計算平台的創建。從Macintosh開啟個人計算時代，到iPhone領航移動技術風潮，蘋果一直走在前端。現在，Vision Pro站在新時代的起點——空間計算的時代。Vision Pro超越了現有的AR/VR頭盔如微軟的HoloLens 2或Meta Quest系列的技術限制，它不僅是在複製或增強現實世界，更是努力創造一個有可能重新定義計算未來的空間計算平台。



Vision Pro 的重要性可能未被廣泛認識，空間計算只出現在在詞雲中的小角落｜ 來源：TOCANAN