數據科普｜全新計算紀元：Vision Pro將如何顛覆我們與科技的關係

在2023年6月5日的全球開發者大會(WWDC)上，蘋果揭示了一系列令人驚艷的產品和創新技術，包括新型的空間計算裝置Apple Vision Pro，即將登場的iOS 17、全新設計的15英寸MacBook Air、具有遊戲模式的macOS Sonoma、更新版的watchOS 10，以及配備新功能的AirPods Pro和能於大屏幕上進行FaceTime視訊通話的tvOS 17。
其中最令人矚目的發布產品無疑是Apple Vision Pro。根據我們從社交媒體上蒐集的數據，過去10天內有61萬條關於WWDC的貼文，而Vision Pro獨占了42萬條，佔比達69%。這款混合現實頭盔代表著蘋果大膽進軍空間計算的新里程碑。Vision Pro由使用者的眼睛和手來控制，展現出蘋果對混合現實的獨特理解。它完美融合了虛擬現實(VR)與擴增現實(AR)，並由M2處理器與全新的Apple R1晶片驅動，承諾提供沉浸式的使用體驗。這款新裝置將為每只眼睛提供超過4K電視的像素，並將運行於全新的visionOS平台上。Vision Pro的售價為3,499美元，明確定位於高端市場，而非針對大眾市場的設備。
Apple Vision Pro的出現象徵著科技領域的一次革命。然而，其重要性可能未被廣泛認識。超越眾多AR/VR產品的競爭，Vision Pro的登場標誌著新計算平台的誕生。因此，我們必須理解，Vision Pro不僅僅是一個產品，它更是一個具有變革性的空間計算平台，有潛力重新塑造科技產業景象，改變蘋果的財務軌跡，並在長期內維持其無可挑戰的地位。
蘋果長期以來引領著新計算平台的創建。從Macintosh開啟個人計算時代，到iPhone領航移動技術風潮，蘋果一直走在前端。現在，Vision Pro站在新時代的起點——空間計算的時代。Vision Pro超越了現有的AR/VR頭盔如微軟的HoloLens 2或Meta Quest系列的技術限制，它不僅是在複製或增強現實世界，更是努力創造一個有可能重新定義計算未來的空間計算平台。
對於Vision Pro的高價格和使用範疇的質疑，實際上其應用場景非常廣泛：從家庭娛樂和遠程工作，到視訊會議、家庭記憶捕捉、虛擬旅遊、遊戲和現場體育活動。這些用例都凸顯了其變革潛力遠超過裝置本身的成本。預計於2024年發布的Vision Pro，儘管初始供應有限且價格偏高，預期第一年就將為蘋果的收入帶來170億美元的增長。隨著供應量的提升，價格可能會降低，然而Vision Pro對蘋果收入的貢獻可能會超過Mac。
在空間計算的時代，Vision Pro使蘋果保持領先地位。幾個因素有助於其在科技領域取得無與倫比的地位：先進的技術、強大的生態系統、專注的開發者社區和眾多的5,000項專利。隨著Vision Pro的問世，蘋果站在了計算技術劇變的前沿，標誌著空間計算時代的來臨。當我們開始理解這次革命的規模，可以確定的是，我們與計算機的關係將經歷一次如同個人電腦與智能手機出現時一樣深遠的變革。