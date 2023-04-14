數據科普｜從社媒數據 看香港旅遊業復甦之路

清明節與復活節的長假已告一段落。根據入境處統計資料顯示，在本月的前十天，香港出入境人次約達到670萬。其中，外出旅遊的香港居民人次高達270萬，相較於訪港旅客的76萬人次，多出逾190萬人次。有報道指出，復活節期間，餐飲業的生意較近期的周末下滑了10%。然而，酒店業方面表示，由於部分市民選擇留港度假等因素，整體酒店入住率達到了80%，而位於旅遊區的酒店入住率更高，達到了90%。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官
從我搜集的2019年至今的社交媒體數據，包含了八種語言，分別為英語、中文、日語、韓語、泰語、塔加路語、巴哈薩語以及越南語，但不包括來自中國的數據，可以進一步了解旅客來港的意願。我將在此與大家分享這些資料。
社交媒體已成為旅客討論和規劃旅行的重要平台，也是研究旅行意願的關鍵代理變量（proxy variable），我們可以洞悉旅行意願的變化。2019年，社交媒體上關於前往亞洲目的地的討論量非常高，全年共有4150萬篇帖子，顯示許多人在2019年積極計劃和討論前往亞洲的旅行。然而，自2020年第一季度開始，受到COVID-19疫情爆發以及旅行限制和邊境封鎖的影響，社交媒體討論量急劇下降。2020年的總帖子量僅有2980萬，相較於前一年大幅降低。隨著部分國家逐漸放寬旅行限制，社交媒體上的討論量從2022年第一季度開始回升，在2022年第二季度和第三季度，社交媒體討論量繼續上升，分別達到了920萬和1200萬篇帖子。
以2019年的季度社交媒體討論量平均值作為基準，指數為100，我們可以觀察不同亞洲目的地的旅遊意向變化。整體趨勢與前文所述相符，社交媒體討論量在2020年下降，然後從2021年開始逐步恢復。新加坡、菲律賓和台灣的旅遊討論量於2022年恢復至2019年的水平，香港表現較差，由於是最後一個放寬旅遊限制的目的地，恢復速度相對較慢。討論量在2021年第三季度降至最低點，指數僅為20。
2022年11月舉行的香港全球金融領袖投資峰會象徵香港邊境將於2023年1月重新開放，結束因新冠肺炎疫情導致的近三年封閉。為了振興旅遊業，香港政府於2023年2月啟動了「你好，香港！ Hello Hong Kong」宣傳活動。該活動旨在通過提供50萬張免費機票，以及展示香港享譽全球的熱情好客，吸引遊客。為進一步提高香港的吸引力，國際活動如香港馬拉松、巴塞爾藝術展和七人欖球賽也在2023年第一季度宣傳。有關活動成功提高了社交媒體討論量，2023年第一季度強勁反彈，顯示對香港的旅遊意向呈現積極趨勢，但香港的指數僅達到52，僅為2019年季度平均量的一半。自2019年以來，與其他研究目的地相比，關於香港的旅遊相關社交討論的情感度最低。雖然在2023年第一季度出現了一些改善的跡象，但一些不愉快的記憶仍留存在部分遊客的心中。香港旅遊業要走出困境，需要政府、業界和社會各界共同努力，通過積極的行動、創意的推廣策略以及不斷改善遊客的旅遊體驗，香港才能重新樹立起具有國際競爭力的旅遊品牌形象，吸引更多遊客前來，推動旅遊業的復甦與發展。