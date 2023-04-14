數據科普｜從社媒數據 看香港旅遊業復甦之路

清明節與復活節的長假已告一段落。根據入境處統計資料顯示，在本月的前十天，香港出入境人次約達到670萬。其中，外出旅遊的香港居民人次高達270萬，相較於訪港旅客的76萬人次，多出逾190萬人次。有報道指出，復活節期間，餐飲業的生意較近期的周末下滑了10%。然而，酒店業方面表示，由於部分市民選擇留港度假等因素，整體酒店入住率達到了80%，而位於旅遊區的酒店入住率更高，達到了90%。

從我搜集的2019年至今的社交媒體數據，包含了八種語言，分別為英語、中文、日語、韓語、泰語、塔加路語、巴哈薩語以及越南語，但不包括來自中國的數據，可以進一步了解旅客來港的意願。我將在此與大家分享這些資料。

社交媒體已成為旅客討論和規劃旅行的重要平台，也是研究旅行意願的關鍵代理變量（proxy variable），我們可以洞悉旅行意願的變化。2019年，社交媒體上關於前往亞洲目的地的討論量非常高，全年共有4150萬篇帖子，顯示許多人在2019年積極計劃和討論前往亞洲的旅行。然而，自2020年第一季度開始，受到COVID-19疫情爆發以及旅行限制和邊境封鎖的影響，社交媒體討論量急劇下降。2020年的總帖子量僅有2980萬，相較於前一年大幅降低。隨著部分國家逐漸放寬旅行限制，社交媒體上的討論量從2022年第一季度開始回升，在2022年第二季度和第三季度，社交媒體討論量繼續上升，分別達到了920萬和1200萬篇帖子。

以2019年的季度社交媒體討論量平均值作為基準，指數為100，我們可以觀察不同亞洲目的地的旅遊意向變化。整體趨勢與前文所述相符，社交媒體討論量在2020年下降，然後從2021年開始逐步恢復。新加坡、菲律賓和台灣的旅遊討論量於2022年恢復至2019年的水平，香港表現較差，由於是最後一個放寬旅遊限制的目的地，恢復速度相對較慢。討論量在2021年第三季度降至最低點，指數僅為20。