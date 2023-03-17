數據科普｜掌握未來：GPT-4帶來革新與高效

去年12月9日，我首次在這個專欄分享了關於ChatGPT的見解。時隔100多天，香港尚未納入其服務範圍，因此香港用戶仍需翻牆體驗其「真身」的強大功能。然而，這並未影響香港網民學習新知識的熱情。大數據顯示，自去年12月至今，香港共有3.3萬條關於ChatGPT的討論，雖相較海外的520萬較少，但討論數量逐漸上升，同時香港網上出現了不少內容提升大家對ChatGPT的認知。
通過查閱討論內容，可以看到坊間對於ChatGPT存在一些誤解，因此我在這裡想與大家探討如何善用它的一些方法。
1. ChatGPT搜索能力不佳：與搜索引擎相比，ChatGPT是一款基於對話的AI模型，其目的是生成類似人類的自然語言回應，而非提供搜索結果。因此，用戶應將ChatGPT視為一個模擬人類回應的工具。
2. 高度智能、無偏見和無錯誤信息：儘管ChatGPT展示出強大的文本生成能力，但它並非高度智能的系統，仍然存在局限性和不足。我們應正確理解ChatGPT的局限性，將其作為一種輔助工具。在需要人類判斷和專業知識的場景中，通過多元化信息來源確保答案的準確性。
3. 真正的理解能力：儘管ChatGPT能生成連貫的回答，但它並不真正理解語言，有時可能產生不準確或無關的回答。
因此，我們應適當調整對ChatGPT的期望，了解它可能產生不準確或無關的回答。此外，可利用提示工程（Prompt Engineering）技巧，以更明確的方式提問，從而獲得更好的回答。
在過去的100多天與ChatGPT的互動中，我總結了一些提高效率的應用場景。
1. 郵件草稿：ChatGPT可用於生成回復和郵件草稿，節省時間。用戶只須輸入關鍵信息，它會生成一封專業清晰的郵件，毋須再花費大量時間編輯和修改。
2. 提供創意和想法：ChatGPT可以為用戶提供新穎的創意和想法，從而激發創造力和創新，為團隊提供獨特的視角和建議。
3. 內容編輯及優化：對於撰寫報告、文章或營銷材料等工作，ChatGPT可以提供文本生成和編輯支持。用戶提供主題和關鍵詞，它將生成草稿，用戶只須根據需求進行適當修改。借助提示工程（Prompt Engineering），可以更有效地向ChatGPT發出精準指令，以獲得更優化的回答。
4. 學習支持：ChatGPT可助力學習編程和外語，讓用戶更快速、更準確地解決自身問題。這樣的應用不僅能滿足用戶在技能提升方面的需求，還有助於拓寬他們的知識領域。
3月14日OpenAI推出了其最新的人工智能模型GPT-4，它可以接受圖像和文本輸入並輸出文本，OpenAI總裁Greg Brockman展示了圖像指令，在幾秒內完成編寫網站的HTML和JavaScript代碼。GPT-4在各種專業和學術標準上展現出人類水平，在模擬律師資格考試、SAT閱讀和數學考試中表現優異，位於前10%。然而，OpenAI警告稱，GPT-4仍存在「幻覺」問題，即虛構信息，事實上並不可靠，且在錯誤時仍堅持正確。
總之，適度調整對ChatGPT的期望，善用提示工程技巧，我們將能更有效地利用這一創新工具，提高工作效率和學習能力。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官