數據科普｜掌握未來：GPT-4帶來革新與高效

去年12月9日，我首次在這個專欄分享了關於ChatGPT的見解。時隔100多天，香港尚未納入其服務範圍，因此香港用戶仍需翻牆體驗其「真身」的強大功能。然而，這並未影響香港網民學習新知識的熱情。大數據顯示，自去年12月至今，香港共有3.3萬條關於ChatGPT的討論，雖相較海外的520萬較少，但討論數量逐漸上升，同時香港網上出現了不少內容提升大家對ChatGPT的認知。

通過查閱討論內容，可以看到坊間對於ChatGPT存在一些誤解，因此我在這裡想與大家探討如何善用它的一些方法。

1. ChatGPT搜索能力不佳：與搜索引擎相比，ChatGPT是一款基於對話的AI模型，其目的是生成類似人類的自然語言回應，而非提供搜索結果。因此，用戶應將ChatGPT視為一個模擬人類回應的工具。

2. 高度智能、無偏見和無錯誤信息：儘管ChatGPT展示出強大的文本生成能力，但它並非高度智能的系統，仍然存在局限性和不足。我們應正確理解ChatGPT的局限性，將其作為一種輔助工具。在需要人類判斷和專業知識的場景中，通過多元化信息來源確保答案的準確性。

3. 真正的理解能力：儘管ChatGPT能生成連貫的回答，但它並不真正理解語言，有時可能產生不準確或無關的回答。