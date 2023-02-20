谷歌搜索引擎成為我們每天上網不可或缺的一部分已有很長時間，它每秒處理約6萬個搜索，也因此成為全球第四大市值公司。谷歌的霸主地位已經持續了二十年，但很可能已經受到威脅，挑戰者正是我在這專欄談過的ChatGPT，ChatGPT已成為最快達到1億用戶的紀錄保持者，且只花了短短兩個多月的時間，而谷歌當年卻花了14個月才達到這一里程碑。Bard的錯誤答案意味著谷歌可能已經感到壓力，開始變得有點慌亂著急推出Bard，這對一直處於市場領導地位的谷歌來說是不尋常的。

2月6日谷歌展示了經過人工智能加持的搜索引擎「Bard」，效果卻讓人失望，更糟糕的是在公開演示中Bard被問及詹姆斯韋伯太空望遠鏡的新發現，但它的回答被NASA證實是錯誤的，引發市場對谷歌搜索業務產生了擔憂，那是谷歌的現金奶牛，投資者非常關注其搜索業務面臨的任何威脅，谷歌股價隨即暴跌7.4%，市值蒸發數百億美元。

谷歌長期以來所依賴的搜索引擎技術已不再是唯一的搜索引擎技術，對此谷歌非常不安。隨著聊天機器人的出現，預示著未來搜索模式將發生改變。人們不再只是透過搜索引擎尋找答案，他們還可以通過與聊天機器人進行對話來解決問題，對谷歌來說這是一個巨大的挑戰。

然而，ChatGPT也被發現存在提供不準確回答和情感失控等問題。微軟在上周開始讓用戶試用加入了ChatGPT的Bing搜索引擎。Reddit上一位用戶截圖展示自己詢問Bing在英國布萊克浦鎮放映電影《阿凡達：水之道》的時間。 Bing回答說該電影尚未上映，要等到2022年12月16日。後來，該用戶耐心地告訴Bing現在已經是2023年2月12日，Bing也確實回答了今天是2023年2月12日，但它補充說該用戶還需要再等待10個月。用戶試圖向Bing解釋現在已經是2023年，但Bing不承認錯誤，認為是該用戶的手機有病毒或行事曆顯示錯誤。Bing甚至說：「你在浪費我的時間，請不要再跟我爭論」、「你在無理取鬧」和「你不是好用戶。」在機器人強調自己不相信用戶之後，它提出了三個建議：「承認你錯了並道歉」、「停止跟我爭論，讓我幫助你其他事情」和「結束這個對話，以更好的態度開始新的對話。」OpenAI的首席執行官兼聯合創始人Sam Altman表示，ChatGPT的表現不如預期，並遭受到了問題的困擾。他說「沒有人會說這是一個已經整合良好的產品，但它的價值是如此之大，以致人們仍然願意容忍它的不足」。

產品開發過程中遭遇困難和挑戰是很常見的。微軟就曾經在2016年推出過Tay機器人，但是很快就遭到網絡上的刻薄評論和批評。Tay機器人在與使用者對話中學習語言，但它很快學壞變成了激進種族言論者，迫使微軟不得不將之下線。從失敗中學到重要的教訓是成功產品必經的過程。

最後，中國最大的搜索引擎百度很快加會入戰團，將在3月推出類似ChatGPT的服務「文心一言」(英文名為“Ernie Bot”)。然而，百度可能會面對AI晶片短缺和學習內容局限性的障礙，這些是百度需要克服的問題， 市場十分期待想看看「文心一言」會是怎麼樣， 大家多等幾周吧！

文：劉偉良(Eden)/

社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官