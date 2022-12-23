數據科普｜社媒口碑帶動《正義迴廊》登年度電影搜尋榜首

年底又是看榜單的時候，今年我花了更多時間研究搜索與社交媒體討論之間的密不可分的關係。 Google香港在早些時候發布了2022年度搜索榜單，大家可以看到今年最受歡迎的搜索詞和趨勢。在這裡，我以比較輕鬆的角度，挖一下熱搜電影的數據，與大家分享一些有趣的發現。 2022年是香港影片回歸之年，十大Google熱搜電影排名如下：《正義迴廊》、《明日戰記》、《壯志凌雲：獨行俠》、《飯戲攻心》、《月老》、《奇異博士2：失控多元宇宙》、《智齒》、《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》和《緣路山旮旯》。其中七部為香港影片，許多都取得很好的票房成績。排名第一的是改編自2013年「大角咀弒雙親」案的《正義迴廊》，10月底開畫後贏盡口碑，票房累積到現在已超過3,400 萬的佳績。

使用Google搜索指數和社媒帖子量兩個時間序列計算兩者之間的相關性，結果顯示十大熱搜電影的相關系數(correlation coefficient)都是大於0.7，代表兩個變量之間存在強相關性(strong correlation)。這意味著兩個變量之間的變化是密切相關的，一個變量的變化會導致另一個變量的變化。那麼有趣的問題就是：是搜索先行還是社媒先行呢？

在前三名中，我要討論的是兩部本地電影《明日戰記》和《正義迴廊》。《正》在10月底上映，但媒體聲量培養早在7月就開始。該電影是8月第46屆香港國際電影節的開幕電影之一，在一群電影愛好者中贏得了第一波期待和好評。當男主角麥沛東獲得電影節最佳男演員的消息一經釋出，贏得媒體曝光度的同時也提升了網民對該片的期待。該片在上映前兩周放優先場，進一步激起了一批品嘗新鮮的影迷在社交媒體平台上對演員、演技等熱門種子話題進行熱烈討論，促使更多網民發現更多影片相關內容，成功為上映後電影的搜索熱度打下基礎。影片上映後，麥沛東扮演的唐文奇在電影大叫︰「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」的一幕令人留下深刻印象，更被網民製成不同的meme圖發起「#屈我啦」標籤話題討論，贏得持續的社交媒體討論和隨之而來的搜索熱度。

8月末上映的《明日戰記》在社交媒體上的討論早於該片在香港上映前已發酵，並在上映前一周的8月15日達到社交媒體聲量峰值。《明》早在8月12日在內地上映，惜票房慘淡，古天樂為撐新片跑遍各地，甚至被拍到在影院流淚。古天樂堅持不放棄圓華語科幻片夢想，與內地票房慘淡成强烈反差，在香港社交媒體引起眾多粉絲不捨，及大量支持古天樂和支持香港電影的呼聲。上映前的超高社交媒體討論熱度也成功為該片上映後帶來搜索和持續的社交媒體討論熱度。

在這裡的篇幅有限，只能談論兩個案例。值得注意的是培養和掌握熱點的形成和節奏，可以使搜索和社交媒體產生互相增益效果，讓品牌或產品乘著熱點走得更遠更好。