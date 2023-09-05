數據科普｜福島核廢水爭議：在情感與科學之間尋找答案

2011年，福島核電廠遭受地震及海嘯的襲擊，造成大量放射性廢水的產生。面對這重大的問題，日本選擇將福島第一核電廠的處理水排放入海，此舉立刻在國際間掀起波瀾。為此，國際原子能機構(IAEA)針對福島的ALPS(Advanced Liquid Processing System)處理水進行了深入的審查，並於7月4日發放了一份詳細報告。報告指出，日本的排放措施已完全按照國際安全標準執行。而IAEA不僅即時監測，還計劃長期審查並與東京電力公司以及日本核能規制委員會維持密切聯繫。

儘管IAEA給出了肯定的評估，這項決策在日本及其鄰國仍引起爭議。中國更是以禁止進口日本海鮮作回應。而根據我們的大數據分析，過去兩周內，中國社交媒體上的討論量高達420萬條，遠超第二名美國的6萬條。

其中，約有24%的帖子持負面觀點，其中，最受關注的一條帖子來自抖音，指出由於洋流的影響，核污水對近海漁業的影響較小，但對遠洋漁場影響較大。