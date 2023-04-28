數據科普｜突破語言模型限制：人工智能代理引領AI新浪潮

在過去的幾個月裡，如果您有關注我的專欄，您可能對OpenAI/ChatGPT等大型語言模型(LLM)的創新印象深刻。然而，ChatGPT如今可能已成昨日黃花，從四月初開始，人工智能代理(AI Agent)成為了熱門話題。

首先讓我們了解一下LLM。這是針對大型文本數據集進行訓練的軟件算法，使它們能夠非常真實地理解和回應人類語言。最著名的例子是ChatGPT，它是由OpenAI的GPT-4 LLM驅動的聊天機器人界面，已經席捲全球。儘管它非常令人印象深刻，但到目前為止，LLM在一個重要方面受到了限制：它們往往只能完成一個任務，例如回答一個問題或生成一段文本，然後需要人類跟進互動，這就是我們所說的提示(Prompt)。這意味著它並不擅長於需要多步指令或依賴外部變量的複雜任務。人工智能代理試圖用簡單的解決方案克服這個障礙，有些人認為，它甚至可能是AI的終極目標——創造出通用或強大的AI的下一步。

簡而言之，人工智能代理可以執行比現有LLM驅動應用程序更複雜的多步過程。用戶只需提供一個總體目標，它就會創建自己的提示並將其反饋給自身，形成一個循環，直到完成一系列任務。它的記憶力也比ChatGPT更好，因此它可以構建和記住更長的提示鏈。許多公司積極嘗試這項技術，例如Auto-GPT、AgentGPT、BabyAGI和HuggingGPT，成為了熱門話題。有關討論從3月31日開始，在過去四周已累積了6.2萬條社交媒體上的討論，其中Auto-GPT是目前最受關注的，有5.3萬條。

