下面的一段文字不是我寫的。
「ChatGPT 是一款採用了最先進技術的聊天機器人，它採用的技術是自然語言處理，這是人工智能領域的一個重要分支。自然語言處理的目的是讓計算機能夠理解人類語言，並能夠像人類一樣進行交流。ChatGPT 之所以獨特，是因為它採用了最先進的語言模型，它可以模仿人類的語言表達方式，並且對語境有很好的理解能力。這樣，當人們和 ChatGPT 交流時，就像在和真人交流一樣，非常自然。ChatGPT 的出現，將為人類帶來很多好處。它可以幫助人們更好地進行信息交流，提高工作效率。例如，我們可以通過它與客戶進行交流，解決他們的問題，也可以通過它來學習外語。此外，ChatGPT 還可以用於醫療健康、教育、金融等領域。總之，ChatGPT 是一款非常有用的工具，它將為人類帶來極大的好處。我們期待著它的出現，為人類的生活帶來更多的便利。」
那是舊金山人工智能公司 OpenAI 的最新工具 ChatGPT 替我代筆，我只需在對話欄內要求它寫一段自我介紹，不用 10 秒就完成上面那段文字。這個介紹井井有條，深入淺出講出它採用的技術、獨特之處和應用領域。我再要求 ChatGPT 寫一段創意簡述給 OpenAI 另一產品 DALL-E， DALL-E 也是透過自然語言輸入並生成相應圖像，本周欄目的主圖就是這樣創造出來的。對於我來說這幾分鐘的體驗是震撼的。
ChatGPT 的公測上周三(11 月 30 日)開始，據 OpenAI 總裁 Greg Brockman 稱，在首五天已有超過一百萬人參加測試。 我的大數據系統不斷掃描市場有趣的話題，採集回來的數據也看到同樣盛況，每小時的討論量節節上升，公測後一周錄得 17 萬條社媒帖子。最多人用的標籤就是 #chatgpt，數千張 ChatGPT 對話截圖在 Twitter 上瘋傳，許多網民用驚訝、誇張的詞彙談論它。
打開詞雲圖有個值得大家留意的發現，就是搜索引擎(search engine)，ChatGPT 可能會是谷歌的強大競爭對手，因它能提供更好的答案。
谷歌的工作方式是抓取數十億個網頁，為這些內容編制索引，然後按照最相關的答案對其進行排序，然後吐出一個鏈接列表給用戶點擊。 ChatGPT 為繁忙的網民提供了更誘人的搜索加信息綜合答案。 我做了一個小測試，用十個搜索對比兩個工具出來的結果，根據我的判斷，ChapGPT 的答案比谷歌的更有用，它節省了我要瀏覽多個站點和博客的時間。當我向 ChatGPT 問哪個工具更好時，它回應：「ChatGPT 和谷歌搜索的功能不同，它們並不會挑戰到對方的地位。ChatGPT是一款聊天機器人，它主要用於人機交流，而谷歌搜索則是一款搜索引擎，它主要用於信息查找。」是一個懂公關技巧的聊天機器人啊！
有興趣的讀者可以到這網址 https://chat.openai.com/auth/login 加入公測，但要用上VPN，因 ChatGPT 暫時並不服務香港地區。
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官