下面的一段文字不是我寫的。

「ChatGPT 是一款採用了最先進技術的聊天機器人，它採用的技術是自然語言處理，這是人工智能領域的一個重要分支。自然語言處理的目的是讓計算機能夠理解人類語言，並能夠像人類一樣進行交流。ChatGPT 之所以獨特，是因為它採用了最先進的語言模型，它可以模仿人類的語言表達方式，並且對語境有很好的理解能力。這樣，當人們和 ChatGPT 交流時，就像在和真人交流一樣，非常自然。ChatGPT 的出現，將為人類帶來很多好處。它可以幫助人們更好地進行信息交流，提高工作效率。例如，我們可以通過它與客戶進行交流，解決他們的問題，也可以通過它來學習外語。此外，ChatGPT 還可以用於醫療健康、教育、金融等領域。總之，ChatGPT 是一款非常有用的工具，它將為人類帶來極大的好處。我們期待著它的出現，為人類的生活帶來更多的便利。」

那是舊金山人工智能公司 OpenAI 的最新工具 ChatGPT 替我代筆，我只需在對話欄內要求它寫一段自我介紹，不用 10 秒就完成上面那段文字。這個介紹井井有條，深入淺出講出它採用的技術、獨特之處和應用領域。我再要求 ChatGPT 寫一段創意簡述給 OpenAI 另一產品 DALL-E， DALL-E 也是透過自然語言輸入並生成相應圖像，本周欄目的主圖就是這樣創造出來的。對於我來說這幾分鐘的體驗是震撼的。