數據科普｜電視劇對決 戰火重燃

ViuTV新劇《季前賽》原定在8月底播出，因MIRROR紅館演唱會的嚴重意外要抽起，隨著MIRROR準備復工、劇集終於在今周(10月24日)首播，正面對撼TVB台慶劇，久違的電視劇對決戰火重燃。 文：劉偉良(Eden)/

社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

我嘗試用社媒大數據來討論一下戰況，圖一比對了ViuTV和TVB各兩齣劇《季前賽》、《大叔的愛》、《美麗戰場》和《下流上車族》開播前後14天(表上橫軸的0代表開播那天)的社媒討論和情感熱度。《季前賽》首播獲6點收視和3,237條社媒討論，大概是去年《大叔的愛》首播討論量的一半，是《美麗戰場》和《下流上車族》約800條首播討論的四倍。值得留意的是《下流上車族》的社媒情感度表現穩定，是我們討論的四套劇集中表現最好。一般電視劇在開播之後負面討論增加，網民會對劇情發展和演員表演有所批評，令情感度出現「高開低收」情況。

《季前賽》備受關注演員陣容是其耀眼亮點，MIRROR四大男神姜濤、Ian(陳卓賢)、Edan(呂爵安)和Stanley(邱士縉)，加上ERROR人氣王193(郭嘉駿)和肥仔(梁業)結集出ViuTV的最強組合。張繼聰是一個驚喜，他拿捏笑位精準帶來不少笑聲和娛樂性。 如果我們細看《季前賽》在開播之後每天的情感分布，會發覺負面情感佔了一個不少分額，很多網民仍然牽掛着在嚴重意外中受傷的阿Mo，質問事件會否有人負責。估計ViuTV已預視到這個「問題」，所以姜濤在開播前一天的宣傳活動中被問到如何看待網上「落井下石」言論時，他語帶激動說︰「希望網民唔好太多攻擊」、「想大家可以俾多啲力量同支持予一班舞蹈員同So Ching」、「我哋喺一條船，可以一齊行，希望大家可以多啲支持同包容」。從過去兩天情感度發展來看網民沒有「照單全收」，ViuTV要繼續努力調解網民負面情緒。