數據科普｜首階段通關 旅客不急於購物或品嘗美食

政府昨公布本周日(1月8日)與內地開始首階段通關。每日單向人數約為6萬人，每日最多5萬人可經深圳灣、文錦渡和落馬洲口岸前往內地，以及最多1萬人可經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋北上。3個陸路口岸北上和南下每日配額共有5萬個，兩地人士需要網上預約，內地港人回港及在香港的內地人返內地，均不會計算入配額之內。至於經海空和大橋口岸跨境則不設人數限制，只需持機票、船票或車票，就可離境。這階段最大月旅客量估計約為150萬，這相當於3年前的27%，2019年1月國內到港旅客量為550萬。我試圖利用社媒大數據分析預測即將到港旅客的活動意向。

根據最近8周的中國社媒討論數據，包括主要平台如微博和微信，總帖子量為6.3萬條，涉及三個主要話題：購物/美食、留學/讀研和疫苗/藥。雖說疫苗/藥的帖子量只有9千多條佔總量的15%，但自去年11月初有外媒引述內地專家指內地與香港或早於2023上半年通關後，有關到香港打疫苗和買藥的討論持續上升。直到政務司長帶領的「通關事務協調組」於2022最後一周召開首次會議，商討與內地逐步、有序、全面通關的方案，有關的討論飆升至當周總量的42%，成為最熱門話題。

最火的是《今日頭條》的一條貼文，說到香港防疫措施比較寬鬆和自由，總的來說利大於弊，然後推薦幾款居家抗疫好物，拍照下來給有需要的朋友參考。再者在國內尚未有供應的藥品需求不少，從詞雲圖可見復必泰(BioNTech)是提及得最多的疫苗，佔32%。同時奈瑪特韋/利托那韋片(Paxlovid)是熱門的新冠口服藥。 怪不得香港居民對於全面通關感到擔心，因為新冠病毒可能會出現變異並傳播，也可能會造成藥物和醫療資源短缺。