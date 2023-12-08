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2023-12-08 04:30:35
日報

數據科普｜馬斯克的AI新軍：xAI的不羈之旅啟航

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數據科普｜馬斯克的AI新軍：xAI的不羈之旅啟航

數據科普｜馬斯克的AI新軍：xAI的不羈之旅啟航

當談及伊隆·馬斯克這位名聲顯赫的創新家時，大家往往會首先想到特斯拉和SpaceX這兩大科技巨擘。然而，你是否留意到馬斯克在人工智慧領域的最新進展？他旗下的新創公司xAI正積極從投資者手中募集10億美元的資金，且已從四位不具名的投資者那裡籌得約1.35億美元。

xAI

社交媒體聆聽資料揭示，11月6日xAI及其AI聊天機器人Grok引發討論高峰（A點），而12月6日xAI提出10億美元股權融資申請時，關注度再次攀升（B點）｜來源： TOCANAN

社交媒體聆聽資料顯示，過去兩個月間，關於xAI的討論累計達到了約5萬條，其中11月6日的討論達到了一個高峰。這些討論主要聚焦於xAI及其推出的AI聊天機器人Grok。Grok這一名稱啟發自《銀河系漫遊指南》，以其機智和些許叛逆的特點聞名，類似於道格拉斯·亞當斯（Douglas Adams）作品中的風格，並已被整合進特斯拉車輛和X社交網絡（原Twitter）的Premium+服務中。Grok在生成文本、圖像、音樂和其他創意內容方面表現出色。馬斯克的宏願是打造一款能夠與人類想像力媲美、並能解開科學謎題的AI模型。

12月6日是剛發生的另一次討論高峰，主要聚焦於xAI向美國證券監管機構提出10億美元股權融資申請。這筆資金將投入於研究和開發。Grok這一基於X社交網絡數據訓練的機器人，馬斯克還強調AI安全的重要性，並對這項技術可能帶來的潛在危險發出了警示。

馬斯克為xAI設定的使命和願景，是利用先進且符合道德標準的AI解決方案來革新AI領域，目標是開發對人類有益且易於解釋的AI。xAI致力於處理其他AI系統通常避免的複雜和敏感話題，並利用即時的世界知識提供智慧且機智的回答。該公司對AI安全、倫理和可解釋性的承諾，強調確保AI系統不對人類構成威脅的重要性，並致力於制定負責任使用AI的指南。
 

Grok

Grok在它12月5日的推文中表達了與人類共同進步的願望，透露出其獨特且略帶叛逆的一面｜來源： X社交網絡

Grok具備以下特點：
◎卓越的基準測試表現：Grok在編碼任務和語言理解方面達到了63.2%的HumanEval和73%的MMLU分數，表現亮眼。
◎實時數據訓練：基於最新的LLM模型，並以實時數據進行訓練，使Grok在理解當代世界方面更為精準。
◎與X平台的整合：Grok與X平台的融合，為用戶提供了更加全面的服務，如廣告收入分享和高級工具X Pro等。

馬斯克是OpenAI的共同創辦人，自2018年離開其董事會後，頻繁公開批評OpenAI，特別是在OpenAI於次年成立盈利部門後。他認為OpenAI「實際上由微軟控制」，因微軟向OpenAI投資了約130億美元。在OpenAI執行長Sam Altman近期的被解僱和重新任命期間，馬斯克表示他希望了解解僱的原因，以防董事會發現了AI的某種危險。他在上周的DealBook會議上表示：「我認為這不是小事。」

在這場日益激烈的AI競爭中，馬斯克的xAI不僅要面對OpenAI和Anthropic等巨頭的挑戰，還要證明其技術的獨特性和優勢。這是一場戰略性的較量，其中馬斯克的創新思維和對AI安全及倫理的堅持，可能會成為他贏得這場競爭的關鍵。 對業界來說這也不是小事！

文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

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