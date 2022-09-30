數據科普｜「0+3」開始了你會到日本嗎？

9月26日香港放寬入境限制到只需家居自我檢測三天，台灣和日本在同一時段推出類似措施，預計日本將在10月11日取消每日入境人數限制，全面向遊客敞開大門，台灣亦會於10月13日正式實施「0+7自主防疫」，多個東亞地區都希望提振經濟，追隨世界大部分地方進入後疫情時代。我利用社媒大數據做了一個初步研究【註】，嘗試理解哪個地方的放寬措施會更吸引網民到該地旅遊。

疫情前香港是亞洲區最受歡迎旅遊目的地之一，僅次日本，但從2019年底起香港的吸引力從第二名跌到2022年9月的第六名，表示有興趣到香港旅遊的原帖和留言量從每月5,500條下跌了83%，到每月950條，是六個研究旅遊目的地中下跌得最慘烈的。 這跌幅和客運航班跌幅相近，香港國際機場8月份報告的客運航班僅為5,080架次，而2019年同月為30,000架次。同期不同地區表示有興趣外遊的原帖和留言量，從每月34,000條下滑53%到每月16,000條。日本的吸引力維持在第一名，而泰國從2019年的第三位躍上升一級到現在的第二位。