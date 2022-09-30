數據科普｜「0+3」開始了你會到日本嗎？

9月26日香港放寬入境限制到只需家居自我檢測三天，台灣和日本在同一時段推出類似措施，預計日本將在10月11日取消每日入境人數限制，全面向遊客敞開大門，台灣亦會於10月13日正式實施「0+7自主防疫」，多個東亞地區都希望提振經濟，追隨世界大部分地方進入後疫情時代。我利用社媒大數據做了一個初步研究【註】，嘗試理解哪個地方的放寬措施會更吸引網民到該地旅遊。
疫情前香港是亞洲區最受歡迎旅遊目的地之一，僅次日本，但從2019年底起香港的吸引力從第二名跌到2022年9月的第六名，表示有興趣到香港旅遊的原帖和留言量從每月5,500條下跌了83%，到每月950條，是六個研究旅遊目的地中下跌得最慘烈的。
這跌幅和客運航班跌幅相近，香港國際機場8月份報告的客運航班僅為5,080架次，而2019年同月為30,000架次。同期不同地區表示有興趣外遊的原帖和留言量，從每月34,000條下滑53%到每月16,000條。日本的吸引力維持在第一名，而泰國從2019年的第三位躍上升一級到現在的第二位。
簡單來說，特首李家超上周五宣布的政策，就是取消酒店隔離和飛行前PCR檢測的要求，從社媒上的反應來看此舉有輕微力度吸引遊客，從特首於23日宣布新措施後，有關香港為目的地的討論緩緩上升，佔總量的6.9%趕過台灣和馬來西亞的6.7%回升至第四位，但仍遠低於排名第一日本的65.4%。日本和台灣是香港的兩大客源，分別佔總量2.8%和1.8%。
香港正試圖通過舉辦幾場備受矚目的活動來展示這座城市重返世界舞台，其中包括計劃於11月舉行的國際銀行業峰會和標誌性的七人橄欖球錦標賽。特首在上周五表示，政府可能有「更多空間」進一步放寬限制。香港的開放旅遊政策應要更進取，提高與鄰近地區的競爭力，希望到香港旅遊的網民表示期待着一個全面的計劃及其路線圖，要求取消剩餘限制如健康碼和口罩強制令。香港的強勢貨幣亦是旅客來港的障礙，與美元掛鈎的港元今年兌所有亞洲貨幣都上漲，包括兌日元上漲了24%。但對困在香港差不三年的港人來說那倒是一個喜訊，值得留意的是香港人想到日本的討論佔總量的13.1%，反映很多港人有強烈想到日本旅遊的慾望，放寬入境限制可將鼓勵港人到日本旅行，將對本地經濟產生不良影響。眼見日圓兌港元的5.4算，大家會怎樣回應日本首相岸田文雄「來嘗日本料理」的邀約？
註：這初步研究有6個旅遊目的地包括日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國和香港，語言包括英文、中文、日文和韓文，但出發地不包括中國。從2019年1月至今採集了6百萬條原帖和留言，時間截到2022年9月28日。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官