數據科普｜AI狂飆：科技巨頭們的最新進展

這兩周，AI市場的發展再次成為科技界的焦點。英偉達(Nvidia)在最新財報中表現亮眼，第一財季收入達到260億美元，超出分析師預期的247億美元。這主要得益於數據中心部門的增長。英偉達的收入大部分來自於OpenAI、Google、Amazon、Meta和Microsoft等AI巨頭，這些公司貢獻了輝達約40%的銷售額。

讓我們看看OpenAI和Google在過去兩周的動向。Google在5月18日的I/O開發者大會上，展示了其在消費者科技和雲計算服務中整合AI的最新進展，包括Gemini 1.5 Pro和Gemini 1.5 Flash的發布，以及備受矚目的Astra。Gemini 1.5 Pro增強了多模態能力，能夠處理和理解文本、圖像、音頻和視頻，成為多功能工具，適用於各種應用。該模型通過整合到多個Google產品中，顯著提升了Gemini Advanced和Google Workspace應用的用戶體驗，並採用多模式混合專家MoE(Mixture-Of-Experts)架構，在保持高性能的同時降低了計算成本。Gemini 1.5 Flash則強調速度和效率，適用於需要快速響應的任務，如文檔和表格的大規模數據提取，成為追求低延遲和高成本效益AI解決方案的首選。Project Astra專注於提升AI助手的能力，特別是在快速響應和複雜交互方面。 OpenAI在5月14日提前發布了GPT-4o模型，這是一個更快速且成本更低的AI模型。新模型整合語音、文本和視覺，比前一代更快且效率更高。展示中，GPT-4o能實時應對各種輸入，使對話更加流暢，並展示了即時翻譯和唱出故事的能力。