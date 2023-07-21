數據科普｜ChatGPT流量首見下滑！秘密武器 登場迎戰

在過去的幾篇文章中，我討論過ChatGPT的迅速崛起。該工具於2022年11月推出，迅速改變了日常數位任務如寫作和編碼的風貌，見證了前所未有的人氣激增。然而，如同俗話所說，「變幻是永恆」。今天，我們要探討一個出人意料的景況：ChatGPT用戶參與度的微幅下滑。 ChatGPT的成功之路非常亮麗。自推出僅兩個月後，它已經擁有超過1億的月活躍用戶，確立了其作為有史以來增長最快的消費者應用的地位。其影響力如此巨大，以至於業界巨頭如微軟也在他們的搜索引擎Bing中利用OpenAI的技術。

ChatGPT 6月流量從峰值下降了9.7%，社交媒體的討論量下滑了44%｜ 來源：Similarweb TOCANAN

ChatGPT在全球訪問量最高的20個網站中鑿出了一席之地，每月訪問量超過15億次。這種激增甚至超過了Bing的流量，突顯出該聊天機器人在AI領域的重要地位。 儘管ChatGPT取得了耀眼的成功，前方的道路並非沒有競爭。過去幾個月見證了新玩家的出現，例如Google的Bard聊天機器人，每個都在爭奪寶貴的AI市場份額。這股競爭趨勢為AI應用的未來增添了更多的樂趣。 2023年6月，出現了一個有趣的轉折：根據分析公司Similarweb的數據，ChatGPT的網站流量和獨立訪客數量首次出現下降。全球對ChatGPT網站的桌面和移動流量下降了9.7%，而獨立訪客數量下降了5.7%。此外，訪客在網站上花費的時間也下降了8.5%。在社交媒體的討論量中，我們也看到了相似的情況，從峰值下滑了44%。

Code Interpreter將一個GIF轉化為一段帶有戲劇性慢鏡頭縮放效果的5秒MP4視頻｜來源：Twitter