數據科普｜ChatGPT流量首見下滑！秘密武器 登場迎戰

在過去的幾篇文章中，我討論過ChatGPT的迅速崛起。該工具於2022年11月推出，迅速改變了日常數位任務如寫作和編碼的風貌，見證了前所未有的人氣激增。然而，如同俗話所說，「變幻是永恆」。今天，我們要探討一個出人意料的景況：ChatGPT用戶參與度的微幅下滑。
ChatGPT的成功之路非常亮麗。自推出僅兩個月後，它已經擁有超過1億的月活躍用戶，確立了其作為有史以來增長最快的消費者應用的地位。其影響力如此巨大，以至於業界巨頭如微軟也在他們的搜索引擎Bing中利用OpenAI的技術。
ChatGPT在全球訪問量最高的20個網站中鑿出了一席之地，每月訪問量超過15億次。這種激增甚至超過了Bing的流量，突顯出該聊天機器人在AI領域的重要地位。
儘管ChatGPT取得了耀眼的成功，前方的道路並非沒有競爭。過去幾個月見證了新玩家的出現，例如Google的Bard聊天機器人，每個都在爭奪寶貴的AI市場份額。這股競爭趨勢為AI應用的未來增添了更多的樂趣。
2023年6月，出現了一個有趣的轉折：根據分析公司Similarweb的數據，ChatGPT的網站流量和獨立訪客數量首次出現下降。全球對ChatGPT網站的桌面和移動流量下降了9.7%，而獨立訪客數量下降了5.7%。此外，訪客在網站上花費的時間也下降了8.5%。在社交媒體的討論量中，我們也看到了相似的情況，從峰值下滑了44%。
雖然有些分析師將這種下降解釋為聊天機器人的新奇性消退，但其他人則將其歸因於對具有實時信息的生成型AI的需求增加。另一種可能的解釋是ChatGPT在5月份在iOS系統上推出了應用程序，這可能導致部分流量從網站轉移。根據data.ai的數據，到7月4日，該聊天機器人的全球下載次數已超過1,700萬次。
另一個可能的因素是學校的暑假。考慮到許多學生都使用ChatGPT作為作業輔助工具，因此在假期期間，其使用量可能自然下降。快速的用戶增長帶來了它自身的挑戰。對重型基礎設施的需求可能會影響模型的準確性，並且還需要考慮潛在的監管問題。有趣的是，最近的增長放緩可能有助於管理運行ChatGPT的龐大成本，這需要大量的計算能力。OpenAI的首席執行官Sam Altman甚至將運行成本形容為「令人瞠目」(eye-watering)。
儘管有這些成本，ChatGPT擁有穩健的商業模型。它提供了一個免費版本，但用戶也可以透過每月20美元的ChatGPT Plus服務獲取更進階的GPT-4模型。根據YipitData的數據，約有150萬人已經訂了這個服務。
值得一提的是，就在本周，OpenAI向所有的ChatGPT Plus用戶開放了其自家插件——代碼解釋器(Code Interpreter)。該插件在ChatGPT上有許多功能，包括分析數據，創建圖表，上傳和編輯文件，執行數學運算，甚至運行程式碼：為數據科學的應用場景開啟了大門。
讓我們拭目以待，看看代碼解釋器是否能吸引更多使用者，重回網站流量上升的軌道。