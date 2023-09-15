數據科普｜iPhone 15亮點與市場初步反響

每年蘋果的年度盛事總會吸引全球關注，今年在加州Cupertino舉行的「Wonderlust」當然不例外。這次的活動不只展現了蘋果在技術和設計上的卓越，還推出了許多令人矚目的新品。
首當其衝的是iPhone 15系列，包括iPhone 15、iPhone 15Plus、iPhone 15Pro，以及iPhone 15ProMax。其中，iPhone 15為消費者展現了刷新的設計，以及強大的48MP主相機。而Pro版更是第一次搭載了A17Pro處理器。此外，Apple Watch Series 9也作為今年的新成員亮相，不但內建最新的S9處理器和創新的手勢功能，還是蘋果史上第一款宣稱「碳中和」的產品。而在Apple Watch Ultra 2，屏幕亮度相較前一代增加了50%，成為該系列中最亮的一員。
再來看iPhone 15系列，蘋果這次主打其最新旗艦模型—— iPhone 15Pro及15ProMax。這兩款手機均使用了鈦金屬機身，還加入了一個新Action功能鍵。至於價格，iPhone 15ProMax 256GB的售價訂為1,199美元，較iPhone 14ProMax 128GB的1099美元略高。其主打的新功能包括升級後的相機、A17 Bionic處理器，和Dynamic Island技術。
遊戲玩家將會為iPhone 15Pro和iPhone 15ProMax的遊戲性能讚不絕口，因為它們支援了如《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》重製版、《Death Stranding》和《Assassin's Creed Mirage》等主機級遊戲。這些遊戲預計於2023年底到2024年初推出。加上GPU性能的提升和光線追踪技術的進步，遊戲畫質將更為出色。
市場反應方面，iPhone 15系列收到了廣大的正面回響。從我們所蒐集的社交媒體數據顯示，iPhone 15系列上市後的首 24 小時討論量較iPhone 14提高了 3%，從24萬條增至25萬條。而消費者情感評價也更趨正面，情感淨值從-1.01上升至 -0.91。
此外，我們也注意到Type-C接口已成為熱議的議題。由於iPhone 15轉用了USB Type-C端口，這使得部分用戶疑惑他們是否還能使用手上的USB Type-C連接線。這次的更改是因為蘋果選擇遵循歐洲的新規定。儘管現有的USB Type-C配件仍可用，但要留意的是線材品質的差異。一般而言，高品質的充電器具備更好的保護機制，而低品質的則可能不具備這類特性。One more thing：你打算入手iPhone 15嗎？
文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官