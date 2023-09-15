數據科普｜iPhone 15亮點與市場初步反響

每年蘋果的年度盛事總會吸引全球關注，今年在加州Cupertino舉行的「Wonderlust」當然不例外。這次的活動不只展現了蘋果在技術和設計上的卓越，還推出了許多令人矚目的新品。 首當其衝的是iPhone 15系列，包括iPhone 15、iPhone 15Plus、iPhone 15Pro，以及iPhone 15ProMax。其中，iPhone 15為消費者展現了刷新的設計，以及強大的48MP主相機。而Pro版更是第一次搭載了A17Pro處理器。此外，Apple Watch Series 9也作為今年的新成員亮相，不但內建最新的S9處理器和創新的手勢功能，還是蘋果史上第一款宣稱「碳中和」的產品。而在Apple Watch Ultra 2，屏幕亮度相較前一代增加了50%，成為該系列中最亮的一員。

再來看iPhone 15系列，蘋果這次主打其最新旗艦模型—— iPhone 15Pro及15ProMax。這兩款手機均使用了鈦金屬機身，還加入了一個新Action功能鍵。至於價格，iPhone 15ProMax 256GB的售價訂為1,199美元，較iPhone 14ProMax 128GB的1099美元略高。其主打的新功能包括升級後的相機、A17 Bionic處理器，和Dynamic Island技術。 遊戲玩家將會為iPhone 15Pro和iPhone 15ProMax的遊戲性能讚不絕口，因為它們支援了如《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》重製版、《Death Stranding》和《Assassin's Creed Mirage》等主機級遊戲。這些遊戲預計於2023年底到2024年初推出。加上GPU性能的提升和光線追踪技術的進步，遊戲畫質將更為出色。



iPhone 15系列上市後的首24小時討論量較iPhone 14提高了3%，從24萬條增至25萬條｜來源：TOCANAN