數據科普｜JPEX事件與香港新興詐騙手法

當我們探討香港作為國際金融中心的角色時，不得不提及其在加密貨幣領域的表現。隨著全球各地的大都市持續尋求數字貨幣市場的機會，香港當然也不會落後，希望在這波新浪潮中扮演主要角色。然而，最近的JPEX事件為我們敲響了警鐘，提醒我們這是一片充滿變數和挑戰的新領域。

首先，不妨讓我們了解一下JPEX事件。在事件爆出之前，這個名稱對許多人來說可能還不是那麼熟悉。雖然JPEX在香港運營著一個加密貨幣交易平台，但其背後存在著不少問題。最大的疑慮在於，該公司在香港經營，卻沒有取得香港證監會(SFC)的正式許可。更糟糕的是，它甚至偽稱自己已在迪拜取得交易許可。

根據最新的消息，涉及此案的被捕人數已增至15人，而正式報案的受害者數目已達到2,407人。涉及的金額更是高達約15億港元。

當我們探討投資風險時，社交媒體往往成為一個不可忽視的預警平台。近期的JPEX事件就給了我們一個很好的教訓。令人意外的是，早在事件發酵之前，已有一些敏感的網友在社交平台上發出了預警。