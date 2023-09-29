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2023-09-29 04:30:34
日報

數據科普｜JPEX事件與香港新興詐騙手法

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數據科普｜JPEX事件與香港新興詐騙手法

當我們探討香港作為國際金融中心的角色時，不得不提及其在加密貨幣領域的表現。隨著全球各地的大都市持續尋求數字貨幣市場的機會，香港當然也不會落後，希望在這波新浪潮中扮演主要角色。然而，最近的JPEX事件為我們敲響了警鐘，提醒我們這是一片充滿變數和挑戰的新領域。

首先，不妨讓我們了解一下JPEX事件。在事件爆出之前，這個名稱對許多人來說可能還不是那麼熟悉。雖然JPEX在香港運營著一個加密貨幣交易平台，但其背後存在著不少問題。最大的疑慮在於，該公司在香港經營，卻沒有取得香港證監會(SFC)的正式許可。更糟糕的是，它甚至偽稱自己已在迪拜取得交易許可。

根據最新的消息，涉及此案的被捕人數已增至15人，而正式報案的受害者數目已達到2,407人。涉及的金額更是高達約15億港元。

當我們探討投資風險時，社交媒體往往成為一個不可忽視的預警平台。近期的JPEX事件就給了我們一個很好的教訓。令人意外的是，早在事件發酵之前，已有一些敏感的網友在社交平台上發出了預警。

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早在2021年，已經有數位網紅與JPEX這個名字在網上被一同提及｜來源： TOCANAN

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除了大家已知的JPEX龐氏騙局外，一個關鍵詞「call」引起了我的注意｜來源： TOCANAN

具體來說，早在2021年9月2日，連登討論區就有網友提及：「幣少推個個JPEX scam黎」。隨後在10月16日，有網友進一步表示：「幣少狂SELL 就知伏，仲有陳怡加持」，顯然這位網友對某些公眾人物的參與表示質疑。到了12月11日，討論的焦點更加尖銳，有網友在連登討論區轉發了一條Telegram消息，稱「現時香港最大的加密貨幣騙局：幣少 - JPEX搬磚收息的旗下成員」，且明確地點名了多位網紅。

保安局局長鄧炳強在9月27日也針對此事件發表看法，他表示政府已著手封鎖JPEX的網站和應用程式，並會與證監會合作以查明此事。他進一步指出，由於詐騙案件在近年急劇增加，使得整體罪案數字呈上升趨勢，其中詐騙案按年增加了52.2%，在所有罪案中的比例升至43.7%。他說，詐騙案在2018年佔整體數字僅有14.7%，可見升幅驚人。

為了更好地自我保護，我利用了我的社交媒體聆聽雷達，探查香港近期的熱門詐騙趨勢。除了大家 已知的JPEX龐氏騙局外，一個關鍵詞「call」引起了我的注意。許多網民都對視頻通話詐騙表示擔憂，其中一些網評指出，騙徒或會錄下對方的面貌和聲音，企圖不經授權地取得他人帳戶資料或進行欺詐行為。再者，一些流行通話平台如WhatsApp也受到質疑，主要因其允許來自不明來源的視頻通話。眾多網友的評論希望這些平台能夠加強其安全保護，更有效地避免用戶受到詐騙的威脅。

在這個時代，詐騙手法層出不窮，請大家時刻保持警覺，防範騙徒！

文：劉偉良(Eden)/社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官

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