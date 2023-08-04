數據科普｜LLaMA 2來了 中國企業可用上

Meta，人工智能界的大佬，最近推出了一個震撼科技界的開源大型語言模型——LLaMA 2。這個新模型真的太厲害了，不僅能跟Google和OpenAI的專有AI模型一較高下，還能做各種事情，像是產生文本、翻譯語言、寫出各種創意內容，甚至還能回答問題呢！想要做聊天機器人或者研究人工智能和自然語言處理的朋友，這個工具簡直是無價之寶。
文：劉偉良(Eden)/
社交媒體商業應用公司天勤(Tocanan)首席執行官
你知道嗎？Llama 2比前一代Llama 1強大了不止一點點。它有700億參數，多了大約四倍，所以能生成更複雜、更微妙的文本，回應複雜查詢也更有深度。不管是寫代碼、創造內容，還是回答特定主題的問題，Llama 2都能細緻調整，成為研究人員、開發人員和所有想要創建或使用AI驅動應用的人的強力工具。
想要開始使用LLaMA 2，只要到Meta AI網站下載就行了。下載後，你可以根據自己的需求和應用場景微調模型。比如，想要建立一個能生成創意內容的AI，就需要提供大量相關數據進行訓練。當然，也要注意按照Meta的使用指南，合理且安全地使用模型，避免可能有的問題。
LLaMA 2的推出不僅是AI變得更容易取得的重要里程碑，還預示著未來創新AI應用的浪潮。企業和組織也能開發符合自己需求的定製AI解決方案。還有一個叫做Llama Impact Challenge的比賽，鼓勵大家用Llama 2解決現實問題，獲勝者還能拿到高達$100,000美金的獎金呢！
不過，Meta推出LLaMA 2也引起了一些爭議，主要是因為許可條款的規定。超過7億活躍用戶的公司必須與Meta簽許可協議，這可能限制了一些科技巨頭。還有一些使用政策限制，像是不能生成惡意代碼、宣揚暴力等等。
LLaMA 2真的引起了不小的轟動，甚至還和Microsoft聯手推出AI模型。不只如此，大公司像阿里巴巴雲和亞馬遜網絡服務也可以託管這個模型。更酷的是，阿里巴巴雲成了中國第一家支持LLaMA 2的大企業，讓中國的公司能直接用Meta的免費AI模型，它們還提醒在中國使用Llama2的客戶得遵守中國法律，不能做出危害國家的內容。
這個舉動對中國的商業用戶來說是個大福音，他們可以用這個模型開發程序。Llama 2其實早就推出了，作為OpenAI和Google的免費替代品，阿里巴巴雲的支持可能會吸引更多客戶。這個消息讓美國的政客都開始擔心中國在AI領域的野心了。這次合作不僅可能讓阿里巴巴在AI方面更進一步，還能跟上最新科技，即使美國限制中國公司的AI技術存取。對Meta來說，特別是在像Facebook這樣的平台在中國被禁的背景下，這可能讓他們和中國更親近。LLaMA 2的推出絕對是個突破。它不止為AI的發展鋪平了道路，還引起了一連串的合作和爭議。它的影響可不是開玩笑的，可遠遠超出了我們的想像。