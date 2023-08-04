數據科普｜LLaMA 2來了 中國企業可用上

Meta，人工智能界的大佬，最近推出了一個震撼科技界的開源大型語言模型——LLaMA 2。這個新模型真的太厲害了，不僅能跟Google和OpenAI的專有AI模型一較高下，還能做各種事情，像是產生文本、翻譯語言、寫出各種創意內容，甚至還能回答問題呢！想要做聊天機器人或者研究人工智能和自然語言處理的朋友，這個工具簡直是無價之寶。

你知道嗎？Llama 2比前一代Llama 1強大了不止一點點。它有700億參數，多了大約四倍，所以能生成更複雜、更微妙的文本，回應複雜查詢也更有深度。不管是寫代碼、創造內容，還是回答特定主題的問題，Llama 2都能細緻調整，成為研究人員、開發人員和所有想要創建或使用AI驅動應用的人的強力工具。

想要開始使用LLaMA 2，只要到Meta AI網站下載就行了。下載後，你可以根據自己的需求和應用場景微調模型。比如，想要建立一個能生成創意內容的AI，就需要提供大量相關數據進行訓練。當然，也要注意按照Meta的使用指南，合理且安全地使用模型，避免可能有的問題。

LLaMA 2的推出不僅是AI變得更容易取得的重要里程碑，還預示著未來創新AI應用的浪潮。企業和組織也能開發符合自己需求的定製AI解決方案。還有一個叫做Llama Impact Challenge的比賽，鼓勵大家用Llama 2解決現實問題，獲勝者還能拿到高達$100,000美金的獎金呢！

不過，Meta推出LLaMA 2也引起了一些爭議，主要是因為許可條款的規定。超過7億活躍用戶的公司必須與Meta簽許可協議，這可能限制了一些科技巨頭。還有一些使用政策限制，像是不能生成惡意代碼、宣揚暴力等等。