數據科普｜Sora與預算案：在科技飛躍時代的政策思考

在2023年4月，由人工智能創造的一段視頻在網絡上引起了廣泛討論，特別是展示「威爾·史密斯吃意大利麵」的那段視頻，在Twitter上觀看次數驚人地超過了八百萬。在該視頻中，威爾·史密斯的面部表情扭曲，他以一種幾乎令人不安的熱情吞食著意大利麵。這段視頻最初由Reddit用戶「chaindrop」上傳，他利用了一款名為Modelscope Text2Video的工具，該工具能將文本提示轉化為短視頻片段。然而，從威爾·史密斯的扭曲面部表情到意大利麵條的不自然蠕動，每一個細節都流露出一種不自然，給觀眾留下了難以言喻的不快。 不過，在短短十個月內，人工智能在將文本轉換為視頻的技術上實現了巨大飛躍。2024年2月15日，OpenAI推出了其革命性的新模型「Sora」，這標誌著人工智慧技術的一大突破。Sora模型能生成最長60秒的高分辨率(1080p)視頻，並在視覺連貫性、真實世界模擬及角色一致性等方面達到了前所未有的高水平，其生成的視頻內容可與好萊塢電影相媲美。



人工智能創造的威爾·史密斯吃意大利麵視頻，在Twitter上觀看超過八百萬次｜來源： 網上圖片

Sora系統展示的視頻內容範疇廣泛，僅需一個簡短的67字視頻提示，便能創造出雪地上奔跑的長毛象的生動場景(本文主圖)。除此之外，它還能輕鬆地呈現各式各樣的主題，從凝視著融化蠟燭的怪物，到似乎由穿梭於城市的攝影機所捕捉的東京街景，每一個細節都極為震撼。這項技術的進步不僅預示著資深電影製作人工作效率的大幅提升，更象徵著對經驗較少的數字藝術家工作方式的根本變革，開啟了前所未有的創作空間。 Sora這一名稱源自日語「天空」，象徵著無限的創造潛能。OpenAI團隊選擇此名稱，是因為它喚起對技術創新無限可能的遐想。Sora的面世對以下幾個領域將產生深遠影響： ★創意產業：電影製作、動畫、電子遊戲開發及平面設計等領域都將從Sora的自動化功能中受益，如自動生成故事板、概念藝術及背景動畫等，從而提升創作效率並降低成本。

★行銷和廣告：企業可利用Sora迅速且高效地製作個性化廣告活動、解說視頻及產品演示，提升行銷傳播的效能與創意。

★教育和培訓：教育機構可借助Sora開發互動式學習材料、模擬情境及虛擬實驗室等，使學習過程更加生動有趣，提升教學成效。

★社交媒體和通訊：用戶可利用Sora製作個性化視頻訊息、視頻博客及視覺簡報，豐富社交媒體內容，提高溝通效率與趣味性。

★素材庫產業：由於用戶可自行生成所需視覺素材，通用素材庫的需求可能會降低，產業格局或將發生變化。



香港財政預算案提及人工智能發展，計劃建立超算中心｜來源： 網上圖片