數碼娛樂領袖論壇下周五舉行 AI打造陶瓷資料庫 訓練警員盤問

人工智能技術發展日新月異，可應用範疇也愈來愈多。由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇2024」將於下周五(16日)至18日在數碼港舉行。屆時場內不止有多場嘉賓演講和工作坊，更提供50多種科技體驗活動，當中不乏以人工智慧相關科技，如可生成嶺南瓷藝圖案的AI、可模擬成「歷史人物」的兒童AI玩伴等，讓遊人親身感受人工智能技術發展。

「數碼娛樂領袖論壇2024」主題為「想像遊樂圍：人工智能驅動Web3.0娛樂創新」，場內設4大展區，提供不同遊戲和參觀設施；如在「智慧生活」區遊人可與化身成「歷史人物」的人工智能交談，也可邀請「達文西」再世畫出香港夜景；「運動與遊戲」區就有多種虛擬運動；「機械人技術」區則有可進行太極演示的人工智能機器人WalkerX，而「藝術與文化」區將有展商用數碼技術呈現「梵谷數碼故鄉」。