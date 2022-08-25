熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
本地
2022-08-25 21:56:02

數碼娛樂領袖論壇｜VR重現珍寶海鮮舫、熱狗巴士 入場免費送出2千幅NFT

分享：
「量子宇宙」的投影會因應觀眾動作改變。(林俊源攝)

「量子宇宙」的投影會因應觀眾動作改變。(林俊源攝)

數碼娛樂領袖論壇明(26日)起一連三日在數碼港舉行，今年以「跨越虛實 娛樂無界」為主題，共設三個分別圍繞元宇宙、運動科技和藝術科技的專區，提供約30種遊戲體驗，當中包括首設的元宇宙展館，讓觀眾從現實「走進」元宇宙，同時探討數碼娛樂業界的最新趨勢及如何突破界限。

VR睇舊香港

今年首設的元宇宙博覽館讓觀眾利用VR眼鏡觀賞虛擬畫展，畫展富有懷舊香港本土元素，包括珍寶海鮮舫、「熱狗」巴士和電車等，提供虛實結合的互動體驗，亦帶領觀眾回到舊香港。另一焦點遊戲體驗「量子宇宙」，透過三個動作捕捉鏡頭記錄觀眾的動作，改寫成影像的軌跡、時間、顏色等再大型投影，象徵宇宙中的粒子，讓參與者反思萬物的起源。

元宇宙博覽館VR虛擬畫展。(林俊源攝)

元宇宙博覽館VR虛擬畫展。(林俊源攝)

玩遊戲送防水喇叭

除數碼藝術品，亦有各類融合科技的運動供體驗，當中包括人工智能籃球教練，利用AI技術節錄數據和動作，讓運動員深入了解自己的表現。單位現推出挑戰，如參與者可於30秒內拍球超過150下，即可獲贈防水喇叭。不過，挑戰不成也不用失望，有NFT平台於論壇期間供入場觀眾免費換領由人工智能製作的NFT，限量2,000幅，先到先得。

AR閃避球運動體驗。(林俊源攝)

場內有AR閃避球運動體驗。(林俊源攝)

人工智能籃球教練可節錄運動員動作。(林俊源攝)

人工智能籃球教練可截錄運動員動作。(林俊源攝)

不設實體門票 須網上購票

今次論壇門票售價為100元，不設實體門票，市民可到官方網站購買「體驗通行證」，並可報名參加電子賽車、無人機體驗等工作坊。

2022數碼娛樂領袖論壇

參加2022數碼娛樂領袖論壇需在網上購票。（林俊源攝）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受