數碼娛樂領袖論壇｜VR重現珍寶海鮮舫、熱狗巴士 入場免費送出2千幅NFT

數碼娛樂領袖論壇明(26日)起一連三日在數碼港舉行，今年以「跨越虛實 娛樂無界」為主題，共設三個分別圍繞元宇宙、運動科技和藝術科技的專區，提供約30種遊戲體驗，當中包括首設的元宇宙展館，讓觀眾從現實「走進」元宇宙，同時探討數碼娛樂業界的最新趨勢及如何突破界限。

VR睇舊香港

今年首設的元宇宙博覽館讓觀眾利用VR眼鏡觀賞虛擬畫展，畫展富有懷舊香港本土元素，包括珍寶海鮮舫、「熱狗」巴士和電車等，提供虛實結合的互動體驗，亦帶領觀眾回到舊香港。另一焦點遊戲體驗「量子宇宙」，透過三個動作捕捉鏡頭記錄觀眾的動作，改寫成影像的軌跡、時間、顏色等再大型投影，象徵宇宙中的粒子，讓參與者反思萬物的起源。