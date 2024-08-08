數碼娛樂領袖論壇2024下周五舉行 展商推AI打造陶瓷資料庫 訓練警員盤問

由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇 2024」將於下周五(16日)至18日在數碼港舉行。屆時場內不止有多場嘉賓演講和工作坊，更提供50多種科技體驗活動，當中不乏以人工智慧相關科技，如可生成嶺南瓷藝圖案的AI、可模擬成「歷史人物」的兒童AI玩伴等，讓遊人親身感受人工智能技術發展。

「數碼娛樂領袖論壇 2024」本年度主題為「想像遊樂圍：人工智能驅動Web3.0娛樂創新 」，會場內設4大展區，提供不同遊戲和參觀設施；如在「智慧生活」區遊人可與化身成「歷史人物」的人工智慧交談，請「 達文西再世」 畫出香港夜景；「運動與遊戲」展區就有多種虛擬運動；「機械人技術」區則有可進行太極演示的人工智能機器人WalkerX，而「藝術與文化」主題區將有展商用數碼技術呈現「梵谷數碼故鄉」。