數碼娛樂領袖論壇2024下周五舉行 展商推AI打造陶瓷資料庫 訓練警員盤問

由數碼港主辦的「數碼娛樂領袖論壇 2024」將於下周五(16日)至18日在數碼港舉行。屆時場內不止有多場嘉賓演講和工作坊，更提供50多種科技體驗活動，當中不乏以人工智慧相關科技，如可生成嶺南瓷藝圖案的AI、可模擬成「歷史人物」的兒童AI玩伴等，讓遊人親身感受人工智能技術發展。
「數碼娛樂領袖論壇 2024」本年度主題為「想像遊樂圍：人工智能驅動Web3.0娛樂創新 」，會場內設4大展區，提供不同遊戲和參觀設施；如在「智慧生活」區遊人可與化身成「歷史人物」的人工智慧交談，請「 達文西再世」 畫出香港夜景；「運動與遊戲」展區就有多種虛擬運動；「機械人技術」區則有可進行太極演示的人工智能機器人WalkerX，而「藝術與文化」主題區將有展商用數碼技術呈現「梵谷數碼故鄉」。
AI分析嶺南陶瓷
參展商「MateZ Lab Limited」利用AI技術分析了嶺南陶瓷的各種圖案並形成資料庫，活動期間市民可自由配搭圖案，製作出獨一無二的嶺南陶瓷碟，其後更可打印成陶瓷墊收藏。創意總監ASKA表示，為3日活動準備了400個陶瓷墊，市民主要登記便可免費製作陶瓷墊。ASKA又提到， 科技的靈感源於，他發現甚少人投身嶺南陶瓷文化相關工作，擔心相關文化會因而失傳， 因此決定利用AI技術打造資料庫，並以生動的方式，提高市民對藝術文化及自然保育的意識。
聊天機械人訓練盤問
另一展商「ChatsOK」則利用聊天機械人技術，不止設計出兒童英語練習用的人工智能，更把技術應用至協助警察學員練習盤問和警戒技巧。訓練系統會模擬警員審問疑犯，期間疑犯會設法否認犯罪，並拒絕搜身，而學員就要小心審問、觀察；人工智能會評價學員有否清楚講出搜身的法律依據、警誡詞是否正確等。
創辦人許名豐表示，過往警校訓練學員會安排真人訓練員，「你明知佢係扮賊，(練習)個心態會有分別」，而且教考官人數有限，致評核警員表現需時；而AI系統就可以改善以上問題，系統現已在黃竹坑警校試行。許名豐指出，系統現時只支援盜竊、搶劫等罪類，但未來有意研發 校園欺凌等複雜場景，盼能涵蓋大部分場景。