數碼廣告創作人 X 新晉作家 跨界別挑戰無限創意 開發多元化宣傳新領域

近年全球電子商貿發展迅速、5G網絡漸趨普及和元宇宙蓄勢待發。加上受疫情的影響，人們進一步投入更多網上活動。在此新常態下，數碼廣告毋疑已成為市場營銷策略、商品推廣宣傳的最重要元素之一，廣受不同工商界別歡迎，其中包括出版界，通過數碼廣告，平面書籍的宣傳已變得更立體、更多元，且有聲有色。

「香港初創數碼廣告企業 X 出版宣傳支援計劃」（下稱「支援計劃」）今年進入第四屆，自2019年舉辦至今，已成為數碼廣告界及出版界的年度盛事。支援計劃由香港互動市務商會（下稱「主辦機構」）主辦、香港特別行政區政府「創意香港」（下稱「創意香港」）為主要贊助機構，旨在培育本地初創數碼廣告企業及創意人才，並提高本地新晉作家及其指定著作的曝光度，向大衆推廣閲讀文化。

今屆支援計劃雖然繼續受疫情影響，但反應仍然十分踴躍，有多達56間成立不多於5年的本地初創數碼廣告企業申請參加。而新晉作家方面，亦有49組於6年內出版首部著作的作者申請，而他們申請支援的指定著作，題材種類非常廣泛，包括科學、歷史、體育、傳記、旅遊、文化、表演藝術、美術、設計等等，充分顯示了香港出版之多元化。

經遴選後，主辦機構選出12間初創數碼廣告企業及12組新晉作家配對成12隊組合，各組合須為組內的新晉作家及其指定著作度身設計、籌劃及執行一套數碼廣告活動，廣告為期約3個月，期間每組會獲最高港幣220,000元的資助。而支援計劃亦為參與組合提供培訓，由業內專家教授數碼廣告的策略和技巧，協助各組合創作其數碼廣告，改善其製作及創作水平。整個支援計劃令數碼廣告及出版兩個界別，有實戰式的合作機會，為本地中文書籍創作更多膾炙人口的數碼廣告，同時亦向大眾推廣閱讀文化。

回顧在上屆支援計劃下創作的12個數碼廣告企劃，一共觸及近2,300萬人次、互動次數近500萬，總瀏覽量亦接近460萬，成功為有關著作和新晉作家帶來廣泛的宣傳曝光，提升作者人氣之餘，亦帶動著作的銷量，主辦機構預期今屆的數碼廣告宣傳亦會取得理想成績。

主辦機構亦舉辦「數碼廣告（出版類別）比賽」，以表揚支援計劃中表現優秀的數碼廣告。除會頒發由業內專家評定的數碼廣告（出版類別）金、銀、銅及優異獎外，還有由公眾投票選出的「我最喜愛的數碼廣告（出版類別）」獎。歡迎公眾於2022年8月5日或之前，登入投票網站：https://www.digiad.hk/4th-public-vote/，選出支援計劃下最喜愛的數碼廣告作品。各獎項結果將於2022年8月22日舉行的《「數碼廣告（出版類別）比賽」頒獎典禮暨得獎者分享會》上公佈。

此外，為讓業界及公眾更了解支援計劃下所創作的數碼廣告，主辦機構亦將於「香港書展2022」場內設立宣傳展位，展示今屆12隊組合在支援計劃下所創作的數碼廣告企劃，以及相關的指定著作，向更多業界和公眾廣為宣傳參與的初創數碼廣告企業丶新晉作家和其指定著作。

有關今屆支援計劃的詳情，可瀏覽：https://www.digiad.hk/