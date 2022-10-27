數碼技術360度燈光結合沉浸體驗展 市民走進莫內畫作世界

近年藝術作品與科技結合，令不少藝術作品「動起來」，或能激發更多普羅大眾參與藝術活動。全港首度展出的《尋找足印．莫內》沉浸體驗展今起在西九文化區舉行，展覽利用數碼技術、360度燈光和環迴音樂，讓欣賞者可置身印象派大師莫內的畫作；若意猶未盡，可透露VR眼鏡走進莫內位於法國吉維尼的故居，並進入其畫作內，進一步欣賞莫內畫作世界。

所謂「沉浸體驗展」是指運用燈光、聲音、氣味等各種科技，讓觀眾身歷其境，甚至成為作品一部分的展覽。《尋找足印．莫內》在西九文化區文化廣場搭建5,000平方呎的沉浸式體驗館舉行，展館內四面牆各設有5.7米高的投影屏幕，並透過360度燈光投影出由約200幅莫內畫作細分成共約6.5萬張畫面並組合成約36分鐘的動畫，令莫內畫作跳出畫框動起來。市民除視覺欣賞，亦有聽覺享受，比利時樂團Echo Collective的原創音樂會配合畫面播放。觀眾在沉醉體驗時可隨意走動、「打卡」，不需要靜立欣賞畫作，令人有虛實交錯感覺。

活動策展總監黃沛聰指出，莫內是一位非常著重光影變化的藝術家，故會畫出相同場景但狀態不同的畫作，「他(莫內)同一幅畫無論是日出時、天氣好時、下雨時都畫過」；沉浸體驗展旨在利用數碼技術把不同狀態、相同場景的畫作結合一起，讓觀眾了解畫作變化和莫內對光影變化的追求。創作團隊比利時創意工作室Dirty Monitor行政總裁Benjamin Bauwens透露，展品經過逾6個月，與15名數碼藝術家一同創作，讓觀眾如置身於莫內當日創作時所看到的同樣風景。