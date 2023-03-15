數碼港互動招聘博覽下周舉行 150間公司提供1500個空缺

不同機構或組織都積極搶人才，「數碼港互動招聘博覽2023」採用實體及虛擬混合形式，當中實體活動於3月24至25日在數碼港舉行，同時設綜合招聘平台「iTalent」供求職者與僱主在平台上視像會面。逾150間大型企業、科技公司及初創參加，提供超過1,500個職位。

博覽以「Kickstart Your Tech Career」為主題，設80個實體展位。提供職位空缺的行業包括智慧生活(38%)、金融科技(19%)、數碼娛樂及電競(9%)、人工智能、大數據、區塊鏈及網絡安全等。以智慧生活範疇的470個職位最多，金融科技及數碼娛樂分別有超過220和110個職位。工種方面則涵蓋業務拓展(57%)、技術專才(21%)及設計(13%)。於招聘博覽期間，數碼港將提供履歷諮詢，並邀請業界人士作嘉賓，在約50個職業論壇上分享行業情況和招聘「貼士」。