數碼港互動招聘博覽下周舉行 150間公司提供1500個空缺

不同機構或組織都積極搶人才，「數碼港互動招聘博覽2023」採用實體及虛擬混合形式，當中實體活動於3月24至25日在數碼港舉行，同時設綜合招聘平台「iTalent」供求職者與僱主在平台上視像會面。逾150間大型企業、科技公司及初創參加，提供超過1,500個職位。
博覽以「Kickstart Your Tech Career」為主題，設80個實體展位。提供職位空缺的行業包括智慧生活(38%)、金融科技(19%)、數碼娛樂及電競(9%)、人工智能、大數據、區塊鏈及網絡安全等。以智慧生活範疇的470個職位最多，金融科技及數碼娛樂分別有超過220和110個職位。工種方面則涵蓋業務拓展(57%)、技術專才(21%)及設計(13%)。於招聘博覽期間，數碼港將提供履歷諮詢，並邀請業界人士作嘉賓，在約50個職業論壇上分享行業情況和招聘「貼士」。
數碼港首席公眾使命官陳思源表示，疫後經濟全面復蘇，政府增撥資源發展創新科技，數碼港今年舉辦招聘博覽回歸實體，同時配合網上元素，供招聘人員與求職者直接虛擬互動。與2022年博覽比較，參展企業數量及提供的職位空缺均與今年相若。
參與博覽的旅遊科技初創公司Klook的香港區總經理岑皓祺表示，初創科技公司特別需要能提供UI/UX技術支援、具備語言能力、或具備設計能力的人才。他又提醒從傳統行業轉行的求職者，將思維模式需轉變至合適創科行業。
「數碼港互動招聘博覽2023」詳情
日期 : 3月24至25日(周五及六) 時間 : 上午10時至下午6時
地點 : 數碼港及綜合招聘平台「iTalent」