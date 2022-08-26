數碼港初創囊括「創客中國」香港分站賽冠亞軍

全球在新冠疫情下加速數碼轉型，加上國家和特區政府力推創科發展，初創企業如雨後春筍冒起，並積極拓展內地尤其是大灣區市場。2022「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽，就有超過150隊參賽、是歷年最多，踴躍爭奪進駐大灣區市場的支援，包括與內地投資者對接，以及進駐內地創業園區及成果轉化指導等。

（左起）高瞻創新科技有限公司首席資源官朱怡宗、首席執行官麥練智；天使投資基金會主席沈偉銓；政府資訊科技總監辦公室助理政府資訊科技總監（產業發展）黃敬文；數碼港行政總裁任景信；數碼港首席公眾使命官陳思源；濃說科技Wizpresso行政總裁兼創辦人鄭嘉泓；Gense Technologies行政總裁及聯合創辦人陳柏衡。

上周五在數碼港舉行的香港分站賽，最終由兩間數碼港初創包辦冠、亞軍。濃說科技Wizpresso以監管科技解決方案「濃說洞察」奪冠，Gense Technology則以用於遠程診斷篩查和慢性疾病監測，便攜式自助醫學成像獲得亞軍，而季軍屬於研發出微型防抖雲台的高瞻創新科技有限公司。三甲團隊將代表香港出戰全球總決賽，與中東歐、東盟及日韓等賽區的入圍初創爭奪殊榮。

今屆「創客中國」香港分站賽不僅競爭空前激烈，成果亦非常豐碩，比賽項目共涉及逾180個專利，促成了逾60個與粵港澳大灣區投資者及企業代表的會面，展開意向融資對接。今年香港分站賽被列為慶祝香港特別行政區成立二十五周年活動之一，旨在推動四大範疇包括創新技術與企業對接；落地項目與產業園區對接；市場化運動與政府政策對接；及建立產業協同創新和升級服務平台，鼓勵產業鏈內項目對接，增強整體競爭優勢，為區內創科生態圈注入動力，推動大灣區建設國際創科中心。

2022「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽：

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